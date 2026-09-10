Мультитул Ganzo G203, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
24
Функции
Плоскогубцы,кусачки,захват для круглых предметов,пила,два ножа разной заточки,ножницы,отвертка,открывалка,пила, шило, держатель для бит,набор съемных бит.
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб.
В наличии
Код товара: 385790
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 840 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
24
Функции
Плоскогубцы,кусачки,захват для круглых предметов,пила,два ножа разной заточки,ножницы,отвертка,открывалка,пила, шило, держатель для бит,набор съемных бит.
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х5
Вес, г.
320
Описание товара Мультитул Ganzo G203, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол
Мультитул Ganzo G203 включает в себя 24 инструмента, компактно расположенных в одном корпусе. Изготовлен из высокопрочной стали, которая защищает от коррозии, продлевает срок эксплуатации, повышает прочность. Поверхность практически не оставляет отпечатков - практичный внешний вид. Небольшие размеры и вес позволяют удобно носить в кармане - не занимает много места. Нейлоновый чехол крепится на поясе - набор всегда под рукой. Дополнительные характеристики Размер в сложенно виде, мм: 105; Размер в раскрытом состоянии, мм: 165; Марка стали: 440 С.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 750 руб.438 руб. в СплитМультитул Ganzo G2016-P, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитНож Victorinox Bantam, 84 мм, 8 функций, красный
-
В наличииЦена 1 870 руб.468 руб. в СплитМультитул Ganzo G109, 105 мм, 10 функций, нейлоновый чехол
-
В наличииЦена 1 870 руб.468 руб. в СплитМультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол
-
В наличииЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитНож Victorinox Waiter 0.3303 Red
-
В наличииЦена 1 920 руб.480 руб. в СплитМультитул Nextool Mini Flagship, (NE20178)
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитМультитул Ganzo G103, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитМультитул Nextool Mini Flagship, красный (NE20051)
-
В наличииЦена 2 150 руб.538 руб. в СплитНож Victorinox Recruit 0.2503 Red
-
В наличииЦена 2 200 руб.550 руб. в СплитМультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045)
-
В наличииЦена 2 230 руб.558 руб. в СплитМультитул Ganzo G201H, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитМультитул Ganzo G101-H, 102 мм, 22 функции, нейлоновый чехол
Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
24
Функции
Плоскогубцы,кусачки,захват для круглых предметов,пила,два ножа разной заточки,ножницы,отвертка,открывалка,пила, шило, держатель для бит,набор съемных бит.
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Мультитул Ganzo G203 включает в себя 24 инструмента, компактно расположенных в одном корпусе. Изготовлен из высокопрочной стали, которая защищает от коррозии, продлевает срок эксплуатации, повышает прочность. Поверхность практически не оставляет отпечатков - практичный внешний вид. Небольшие размеры и вес позволяют удобно носить в кармане - не занимает много места. Нейлоновый чехол крепится на поясе - набор всегда под рукой. Дополнительные характеристики Размер в сложенно виде, мм: 105; Размер в раскрытом состоянии, мм: 165; Марка стали: 440 С.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Мультитул Ganzo G203, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1840 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мультитул Ganzo G203, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол