Мультитул Nextool Mini Flagship, черный (NE20122)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Количество функций
5
Функции
плоскогубцы с игольчатым носиком, захват, кусачки, пилочка для ногтей, нож, открывалка для бутылок, консервный нож, плоская отвертка, крестообразная отвертка, отверстие для брелка, кольцо для брелка, ножницы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 587020
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
5
Функции
плоскогубцы с игольчатым носиком, захват, кусачки, пилочка для ногтей, нож, открывалка для бутылок, консервный нож, плоская отвертка, крестообразная отвертка, отверстие для брелка, кольцо для брелка, ножницы
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Ширина, см
2.7
Высота, см
1.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х3х2
Вес, г.
80
Описание товара Мультитул Nextool Mini Flagship, черный (NE20122)
Вы хотите вооружиться карманным набором инструментов, которые помогут вам в повседневной деятельностиx Nextool Mini Flagship как раз для вас!. Он оснащен такими инструментами, как плоскогубцы и отвертки, а также практичными аксессуарами открывалка для бутылок и банок. В наборе вы также есть специальное кольцо, позволяющее прикрепить мультитул к вашим ключам.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
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Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
5
Функции
плоскогубцы с игольчатым носиком, захват, кусачки, пилочка для ногтей, нож, открывалка для бутылок, консервный нож, плоская отвертка, крестообразная отвертка, отверстие для брелка, кольцо для брелка, ножницы
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Ширина, см
2.7
Высота, см
1.75
Страна производитель
Китай
Вы хотите вооружиться карманным набором инструментов, которые помогут вам в повседневной деятельностиx Nextool Mini Flagship как раз для вас!. Он оснащен такими инструментами, как плоскогубцы и отвертки, а также практичными аксессуарами открывалка для бутылок и банок. В наборе вы также есть специальное кольцо, позволяющее прикрепить мультитул к вашим ключам.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Мультитул Nextool Mini Flagship, черный (NE20122) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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