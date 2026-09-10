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Мультитул Ganzo G109, 105 мм, 10 функций, нейлоновый чехол купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультитул Ganzo G109, 105 мм, 10 функций, нейлоновый чехол

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Мультитул Ganzo G109, 105 мм, 10 функций, нейлоновый чехол - фото 1
Мультитул Ganzo G109, 105 мм, 10 функций, нейлоновый чехол - фото 2
Мультитул Ganzo G109, 105 мм, 10 функций, нейлоновый чехол - фото 3
Мультитул Ganzo G109, 105 мм, 10 функций, нейлоновый чехол - фото 4
Мультитул Ganzo G109, 105 мм, 10 функций, нейлоновый чехол - фото 5
Мультитул Ganzo G109, 105 мм, 10 функций, нейлоновый чехол - фото 6
Мультитул Ganzo G109, 105 мм, 10 функций, нейлоновый чехол - фото 7
Мультитул Ganzo G109, 105 мм, 10 функций, нейлоновый чехол - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
  • Мультитул Ganzo G109, 105 мм, 10 функций, нейлоновый чехол - фото 1
  • Мультитул Ganzo G109, 105 мм, 10 функций, нейлоновый чехол - фото 2
  • Мультитул Ganzo G109, 105 мм, 10 функций, нейлоновый чехол - фото 3
  • Мультитул Ganzo G109, 105 мм, 10 функций, нейлоновый чехол - фото 4
  • Мультитул Ganzo G109, 105 мм, 10 функций, нейлоновый чехол - фото 5
  • Мультитул Ganzo G109, 105 мм, 10 функций, нейлоновый чехол - фото 6
  • Мультитул Ganzo G109, 105 мм, 10 функций, нейлоновый чехол - фото 7
  • Мультитул Ganzo G109, 105 мм, 10 функций, нейлоновый чехол - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385653
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультитул Ganzo G109, 105 мм, 10 функций, нейлоновый чехол
1 870 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитул
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х3
Вес, г.
220

Описание товара Мультитул Ganzo G109, 105 мм, 10 функций, нейлоновый чехол

Мультитул Ganzo G109, 105 мм, 10 функций, нейлоновый чехол



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Отзывы о товаре Мультитул Ganzo G109, 105 мм, 10 функций, нейлоновый чехол




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитул
Страна производитель
Китай
Описание
Мультитул Ganzo G109, 105 мм, 10 функций, нейлоновый чехол


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Ganzo G109, 105 мм, 10 функций, нейлоновый чехол - по цене 1870 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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