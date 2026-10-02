Мультитул Зубр Эксперт 47770
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Плоскогубцы-мультитул
Количество функций
11
Функции
плоскогубцы, кусачки, захват для гаек и цилиндров, нож, отвертка PH, отвертка SL (средняя), открывалка для консервных банок, открывалка для бутылок, ножницы
Наличие карабина
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%2 870 руб. 4 200 руб.
В наличии
Код товара: 202379
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 870 руб. -32%
4 200 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плоскогубцы-мультитул
Материал
инструментальная сталь
Количество функций
11
Функции
плоскогубцы, кусачки, захват для гаек и цилиндров, нож, отвертка PH, отвертка SL (средняя), открывалка для консервных банок, открывалка для бутылок, ножницы
Наличие карабина
да
Комплектация
мультитул, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х10х8
Вес, г.
500
Описание товара Мультитул Зубр Эксперт 47770
Многофункциональный мультитул. Инструмент-трансформер снабжен эргономичной ручкой и большим набором инструментов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Плоскогубцы-мультитул
Материал
инструментальная сталь
Количество функций
11
Функции
плоскогубцы, кусачки, захват для гаек и цилиндров, нож, отвертка PH, отвертка SL (средняя), открывалка для консервных банок, открывалка для бутылок, ножницы
Наличие карабина
да
Комплектация
мультитул, упаковка
Страна производитель
Китай
Многофункциональный мультитул. Инструмент-трансформер снабжен эргономичной ручкой и большим набором инструментов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Мультитул Зубр Эксперт 47770 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2870 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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