Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, черный 1.3603.3B1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
12
Длина, мм
91
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб.
В наличии
Код товара: 385820
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 760 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
12
Длина, мм
91
Наличие карабина
нет
Размеры в упаковке, см
15х11х4
Вес, г.
150
Описание товара Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, черный 1.3603.3B1
Функции ножа Большое лезвие Малое лезвие Штопор Консервный нож с малой отверткой Открывалка с отверткой-инструментом для снятия изоляции Шило Кернер Кольцо для ключей Пинцет Зубочистка
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 660 руб.665 руб. в СплитМультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE201...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитМультитул Ganzo G201, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитМультитул Ganzo G201-B, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитНож Victorinox Spartan 1.3603.T2 Translucent Blue
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитНож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, прозрачный красный
-
В наличииЦена 2 720 руб. 5 190 руб.680 руб. в СплитНож Victorinox Sportsman, 84 мм, 13 функций, красный
-
В наличииЦена 2 740 руб.685 руб. в СплитМультитул Ganzo G202
-
В наличииЦена 2 760 руб. 3 134 руб.690 руб. в СплитНож Victorinox Spartan 1.3603.7 White
-
В наличииЦена 2 760 руб. 3 460 руб.690 руб. в СплитНож Victorinox Spartan 1.3603.3 Black
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитЧехол кожаный Victorinox, черный, для ножей RangerGrip 130 мм
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Choc...
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Cupc...
Функции ножа Большое лезвие Малое лезвие Штопор Консервный нож с малой отверткой Открывалка с отверткой-инструментом для снятия изоляции Шило Кернер Кольцо для ключей Пинцет Зубочистка
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, черный 1.3603.3B1 - стоимость товара 2760 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, черный 1.3603.3B1