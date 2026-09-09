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Нож Victorinox NailClip 580 0.6463 Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Victorinox NailClip 580 0.6463 Red

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Нож Victorinox NailClip 580 0.6463 Red
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
8
Функции
лезвие, пилка для ногтей, инструмент по уходу за ногтями, ножницы с серейторной заточкой, кусачки для ногтей, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 840 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202309
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Нож Victorinox NailClip 580 0.6463 Red
3 840 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
8
Функции
лезвие, пилка для ногтей, инструмент по уходу за ногтями, ножницы с серейторной заточкой, кусачки для ногтей, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
1.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х2х2
Вес, г.
33

Описание товара Нож Victorinox NailClip 580 0.6463 Red

Красный нож 65 мм 8 функций Victorinox Classic Nail Clip 580 0.6463 служит для ежедневного удобства пользователя в различных бытовых нуждах. Коллекция Classic Range, 65 мм. Размер ножа - 65х17х19 мм. Серрейторные ножницы, входящие в состав данного складного ножа, позволяют в случае необходимости резать прочные веревки, канаты и тросы соответствующего диаметра. Функции: Лезвие; Пилка; - с инструментом для ухода за ногтями; Кусачки для ногтей; Серрейторные ножницы; Пинцет; Зубочистка; Кольцо для ключей.



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Отзывы о товаре Нож Victorinox NailClip 580 0.6463 Red




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
8
Функции
лезвие, пилка для ногтей, инструмент по уходу за ногтями, ножницы с серейторной заточкой, кусачки для ногтей, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
1.75
Страна производитель
Китай
Описание
Красный нож 65 мм 8 функций Victorinox Classic Nail Clip 580 0.6463 служит для ежедневного удобства пользователя в различных бытовых нуждах. Коллекция Classic Range, 65 мм. Размер ножа - 65х17х19 мм. Серрейторные ножницы, входящие в состав данного складного ножа, позволяют в случае необходимости резать прочные веревки, канаты и тросы соответствующего диаметра. Функции: Лезвие; Пилка; - с инструментом для ухода за ногтями; Кусачки для ногтей; Серрейторные ножницы; Пинцет; Зубочистка; Кольцо для ключей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox NailClip 580 0.6463 Red - стоимость товара 3840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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