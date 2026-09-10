Мультитул Ganzo G106
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
22
Функции
Плоскогубцы; кусачки; ребристый захват для гаек; нож с зубчатой заточкой; нож с ровной заточкой, открывалки для консервов; открывалка бутылок; шило; отвертка прямая; отвертка крестовая; набор 9 бит; переходник крепления бит.
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб.
В наличии
Код товара: 341587
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 540 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
22
Функции
Плоскогубцы; кусачки; ребристый захват для гаек; нож с зубчатой заточкой; нож с ровной заточкой, открывалки для консервов; открывалка бутылок; шило; отвертка прямая; отвертка крестовая; набор 9 бит; переходник крепления бит.
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х5
Вес, г.
310
Описание товара Мультитул Ganzo G106
Мультитул Ganzo G106 предназначен для осуществления мелких ремонтных работ в походе или повседневной жизни. Все компоненты помещаются в нейлоновый чехол, который крепится на ремне - удобное хранение, транспортировка и использование. Эргономичная форма рукоятки и ребристый рельеф поверхности предотвращают выскальзывание. Компактные размеры и небольшой вес позволяют удобно носить в кармане - не занимает много места. Выполнен из нержавеющей стали, продлевает срок эксплуатации и повышает прочность. Дополнительные характеристики Размер в сложенно виде, мм: 105; Размер в раскрытом состоянии, мм: 165.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
22
Функции
Плоскогубцы; кусачки; ребристый захват для гаек; нож с зубчатой заточкой; нож с ровной заточкой, открывалки для консервов; открывалка бутылок; шило; отвертка прямая; отвертка крестовая; набор 9 бит; переходник крепления бит.
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Мультитул Ganzo G106 предназначен для осуществления мелких ремонтных работ в походе или повседневной жизни. Все компоненты помещаются в нейлоновый чехол, который крепится на ремне - удобное хранение, транспортировка и использование. Эргономичная форма рукоятки и ребристый рельеф поверхности предотвращают выскальзывание. Компактные размеры и небольшой вес позволяют удобно носить в кармане - не занимает много места. Выполнен из нержавеющей стали, продлевает срок эксплуатации и повышает прочность. Дополнительные характеристики Размер в сложенно виде, мм: 105; Размер в раскрытом состоянии, мм: 165.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Мультитул Ganzo G106 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1540 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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