Top.Mail.Ru
Нож Victorinox Spartan 1.3603.T2 Translucent Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Нож Victorinox Spartan 1.3603.T2 Translucent Blue

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Нож Victorinox Spartan 1.3603.T2 Translucent Blue - фото 1
Нож Victorinox Spartan 1.3603.T2 Translucent Blue - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, отвёртка, маленькая отвертка, открывалка для бутылок, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox Spartan 1.3603.T2 Translucent Blue - фото 1
  • Нож Victorinox Spartan 1.3603.T2 Translucent Blue - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202316
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Victorinox Spartan 1.3603.T2 Translucent Blue
2 700 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, отвёртка, маленькая отвертка, открывалка для бутылок, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
1.45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х3х2
Вес, г.
70

Описание товара Нож Victorinox Spartan 1.3603.T2 Translucent Blue

Швейцарский нож синий прозрачный Victorinox Spartan 1.3603.T2 - компактный инструмент с фиксирующимся лезвием и другими полезными функциями. Модель имеет оригинальное исполнение и яркий дизайн. Устройство отлично подходит для эксплуатации на природе, в дороге или туристическом походе.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Нож Victorinox Spartan 1.3603.T2 Translucent Blue




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, отвёртка, маленькая отвертка, открывалка для бутылок, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
1.45
Страна производитель
Китай
Описание
Швейцарский нож синий прозрачный Victorinox Spartan 1.3603.T2 - компактный инструмент с фиксирующимся лезвием и другими полезными функциями. Модель имеет оригинальное исполнение и яркий дизайн. Устройство отлично подходит для эксплуатации на природе, в дороге или туристическом походе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Spartan 1.3603.T2 Translucent Blue - стоимость товара 2700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...