Мультитул Ganzo G201, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
25
Функции
Плоскогубцы,кусачки,пила,нож с прямой заточкой,нож с серрейторной заточкой,ножницы,две шлицевые отвертки разного размера,открывалка для бутылок и консервов,держатель для съемных отверток,магнитный переходник,набор бит.
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб.
В наличии
Код товара: 385803
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 680 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
25
Функции
Плоскогубцы,кусачки,пила,нож с прямой заточкой,нож с серрейторной заточкой,ножницы,две шлицевые отвертки разного размера,открывалка для бутылок и консервов,держатель для съемных отверток,магнитный переходник,набор бит.
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х5
Вес, г.
380
Описание товара Мультитул Ganzo G201, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол
Мультитул Ganzo G201 компактный, функциональный инструмент для туристов или просто активных людей. Чехол устойчив к износу, неприхотлив в уходе и позволяет хранить все составляющие в одном месте, не потеряются. Выполнен из нержавеющей стали, не ржавеет, имеет большой запас прочности и продлевает срок эксплуатации. Компактные размеры и небольшой вес обеспечивают удобную транспортировку в кармане, рюкзаке или на поясе. Дополнительные характеристики Размер в сложенно виде, мм: 105; Размер в раскрытом состоянии, мм: 165; Марка стали: 440 С.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Cher...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Fall...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Smas...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Sunn...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Tast...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Mang...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Dark...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Styl...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитНож Victorinox Pioneer, 93 мм, 1 функция, серебристый
-
В наличииЦена 2 660 руб.665 руб. в СплитМультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE201...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитМультитул Ganzo G201-B, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитНож Victorinox Spartan 1.3603.T2 Translucent Blue
Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
25
Функции
Плоскогубцы,кусачки,пила,нож с прямой заточкой,нож с серрейторной заточкой,ножницы,две шлицевые отвертки разного размера,открывалка для бутылок и консервов,держатель для съемных отверток,магнитный переходник,набор бит.
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Мультитул Ganzo G201 компактный, функциональный инструмент для туристов или просто активных людей. Чехол устойчив к износу, неприхотлив в уходе и позволяет хранить все составляющие в одном месте, не потеряются. Выполнен из нержавеющей стали, не ржавеет, имеет большой запас прочности и продлевает срок эксплуатации. Компактные размеры и небольшой вес обеспечивают удобную транспортировку в кармане, рюкзаке или на поясе. Дополнительные характеристики Размер в сложенно виде, мм: 105; Размер в раскрытом состоянии, мм: 165; Марка стали: 440 С.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Мультитул Ganzo G201, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол - по цене 2680 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мультитул Ganzo G201, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол