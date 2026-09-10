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Нож Victorinox Sportsman, 84 мм, 13 функций, красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Victorinox Sportsman, 84 мм, 13 функций, красный

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Нож Victorinox Sportsman, 84 мм, 13 функций, красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
13
Функции
большое лезвие пилка для ногтей инструмент по уходу за ногтями штопор консервный нож маленькая отвёртка открывалка для бутылок отвёртка инструментом для снятия изоляции шило кольцо для ключей пинцет зубочистка
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
2 720 руб.  5 190 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385574
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Victorinox Sportsman, 84 мм, 13 функций, красный
2 720 руб. -48%
5 190 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
13
Функции
большое лезвие пилка для ногтей инструмент по уходу за ногтями штопор консервный нож маленькая отвёртка открывалка для бутылок отвёртка инструментом для снятия изоляции шило кольцо для ключей пинцет зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
2.6
Высота, см
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х1х1
Вес, г.
60

Описание товара Нож Victorinox Sportsman, 84 мм, 13 функций, красный

Швейцарский нож Victorinox EcoLine 2.3803 84 мм, 13 функций, красный матовый оснащен удобным и практичным набором инструментов, который можно использовать непосредственно в бытовых условиях, при проведении небольшого ремонта или в походе. Яркий цвет не даст владельцу потерять небольшой предмет.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Нож Victorinox Sportsman, 84 мм, 13 функций, красный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
13
Функции
большое лезвие пилка для ногтей инструмент по уходу за ногтями штопор консервный нож маленькая отвёртка открывалка для бутылок отвёртка инструментом для снятия изоляции шило кольцо для ключей пинцет зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
2.6
Высота, см
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Швейцарский нож Victorinox EcoLine 2.3803 84 мм, 13 функций, красный матовый оснащен удобным и практичным набором инструментов, который можно использовать непосредственно в бытовых условиях, при проведении небольшого ремонта или в походе. Яркий цвет не даст владельцу потерять небольшой предмет.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Sportsman, 84 мм, 13 функций, красный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2720 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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