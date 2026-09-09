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Нож Victorinox Classic 0.6223.94 Сamouflage купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Victorinox Classic 0.6223.94 Сamouflage

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Нож Victorinox Classic 0.6223.94 Сamouflage - фото 1
Нож Victorinox Classic 0.6223.94 Сamouflage - фото 2
Нож Victorinox Classic 0.6223.94 Сamouflage - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Материал рукояти
пластик
Количество функций
5
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox Classic 0.6223.94 Сamouflage - фото 1
  • Нож Victorinox Classic 0.6223.94 Сamouflage - фото 2
  • Нож Victorinox Classic 0.6223.94 Сamouflage - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 275919
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Нож Victorinox Classic 0.6223.94 Сamouflage
3 000 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож
Материал рукояти
пластик
Количество функций
5
Наличие карабина
нет
Размеры в упаковке, см
6х2х1
Вес, г.
30

Описание товара Нож Victorinox Classic 0.6223.94 Сamouflage

Нож-брелок VICTORINOX Classic SD "Desert Camouflage" бежевый камуфляж 0.6223.941 поставляется в чехле из искуственной кожи. Небольшие размеры и вес позволяют использовать его в качестве брелка, с которым ключи не затеряются на любой поверхности. Данная модель включает в себя самые необходимые в городских условиях предметы.



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Отзывы о товаре Нож Victorinox Classic 0.6223.94 Сamouflage




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож
Материал рукояти
пластик
Количество функций
5
Наличие карабина
нет
Описание
Нож-брелок VICTORINOX Classic SD "Desert Camouflage" бежевый камуфляж 0.6223.941 поставляется в чехле из искуственной кожи. Небольшие размеры и вес позволяют использовать его в качестве брелка, с которым ключи не затеряются на любой поверхности. Данная модель включает в себя самые необходимые в городских условиях предметы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Classic 0.6223.94 Сamouflage - по цене 3000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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