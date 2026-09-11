Мультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE20131)
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Характеристики
Тип товара
Мультитул
Количество функций
9
Функции
гаечный ключ, плоскогубцы, нож, ножовку по дереву, отвёртку, зажимные клещи, клещи для тонкого кабеля, клещи для кабеля
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб.
В наличии
Код товара: 587023
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 660 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
9
Функции
гаечный ключ, плоскогубцы, нож, ножовку по дереву, отвёртку, зажимные клещи, клещи для тонкого кабеля, клещи для кабеля
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Ширина, см
4
Высота, см
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х4х2
Вес, г.
272
Описание товара Мультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE20131)
Теперь для решения повседневных задач не надо тянутся к ящику и выискивать там нужный инструмент, чтобы что-то закрутить, обрезать или отпилить все эти и ещё другие функции с лёгкостью выполнит инструмент NexTool Multi-function. Разводной ключ выполнен из нержавеющей стали с высоким содержанием углерода, он отличается высокой прочностью, твердостью, устойчивостью к истиранию и долговечностью. Максимальное расстояние между губками 22 мм, этого вполне хватит для ремонта велосипедов, крана в доме или мебели. Кроме того, в конструкции предусмотрен специальный ограничитель, с которым разводной ключ прослужит ещё дольше.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
9
Функции
гаечный ключ, плоскогубцы, нож, ножовку по дереву, отвёртку, зажимные клещи, клещи для тонкого кабеля, клещи для кабеля
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Ширина, см
4
Высота, см
2
Страна производитель
Китай
Теперь для решения повседневных задач не надо тянутся к ящику и выискивать там нужный инструмент, чтобы что-то закрутить, обрезать или отпилить все эти и ещё другие функции с лёгкостью выполнит инструмент NexTool Multi-function. Разводной ключ выполнен из нержавеющей стали с высоким содержанием углерода, он отличается высокой прочностью, твердостью, устойчивостью к истиранию и долговечностью. Максимальное расстояние между губками 22 мм, этого вполне хватит для ремонта велосипедов, крана в доме или мебели. Кроме того, в конструкции предусмотрен специальный ограничитель, с которым разводной ключ прослужит ещё дольше.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Мультитул Nextool Vanguard Multifunctional Wrench, черный (NE20131) - по цене 2660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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