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Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Style Icon" 0.6223.G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Style Icon" 0.6223.G

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Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, &quot;Style Icon&quot; 0.6223.G - фото 1
Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, &quot;Style Icon&quot; 0.6223.G - фото 2
Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, &quot;Style Icon&quot; 0.6223.G - фото 3
Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, &quot;Style Icon&quot; 0.6223.G - фото 4
Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, &quot;Style Icon&quot; 0.6223.G - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Материал инструмента
сталь, пластик
Материал рукояти
пластик
Количество функций
7
Длина, мм
58
Наличие карабина
нет
  • Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, &quot;Style Icon&quot; 0.6223.G - фото 1
  • Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, &quot;Style Icon&quot; 0.6223.G - фото 2
  • Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, &quot;Style Icon&quot; 0.6223.G - фото 3
  • Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, &quot;Style Icon&quot; 0.6223.G - фото 4
  • Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, &quot;Style Icon&quot; 0.6223.G - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624116
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Style Icon" 0.6223.G
2 590 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож
Материал инструмента
сталь, пластик
Материал рукояти
пластик
Количество функций
7
Длина, мм
58
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
11.5
Высота, см
5
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
7х6х2
Вес, г.
30

Описание товара Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Style Icon" 0.6223.G

Компактный и легкий карманный нож-брелок длиной 58 мм с набором из 7 базовых инструментов, выполненный в яркой красной рукояти из прочного ABS-пластика.



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Отзывы о товаре Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Style Icon" 0.6223.G




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож
Материал инструмента
сталь, пластик
Материал рукояти
пластик
Количество функций
7
Длина, мм
58
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
11.5
Высота, см
5
Страна производитель
Швейцария
Описание
Компактный и легкий карманный нож-брелок длиной 58 мм с набором из 7 базовых инструментов, выполненный в яркой красной рукояти из прочного ABS-пластика.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Style Icon" 0.6223.G - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2590 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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