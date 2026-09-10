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Мультитул Ganzo G202 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультитул Ganzo G202

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Мультитул Ganzo G202 - фото 2
Мультитул Ganzo G202 - фото 3
Мультитул Ganzo G202 - фото 4
Мультитул Ganzo G202 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
24
Функции
плоскогубцы,кусачки,маленькая отвертка плоская,нож,серрейтор,консервный нож,открывалка для бутылок,для снятии изоляции,пила,захват для гаек и цилиндров,ножницы,шило,держатель бит,12 сменных насадок
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Ganzo G202 - фото 1
  • Мультитул Ganzo G202 - фото 2
  • Мультитул Ganzo G202 - фото 3
  • Мультитул Ganzo G202 - фото 4
  • Мультитул Ganzo G202 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 341588
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультитул Ganzo G202
2 740 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
24
Функции
плоскогубцы,кусачки,маленькая отвертка плоская,нож,серрейтор,консервный нож,открывалка для бутылок,для снятии изоляции,пила,захват для гаек и цилиндров,ножницы,шило,держатель бит,12 сменных насадок
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х5
Вес, г.
390

Описание товара Мультитул Ganzo G202

Мультитул Ganzo G202 включает в состав почти все необходимые на каждый день инструменты. Благодаря компактным размерам и небольшому весу используется в качестве брелока, всегда под рукой. Изготовлен из нержавеющей стали, которая защищает от коррозии, продлевает срок эксплуатации, имеет большой запас прочности и сохраняет заточку режущих элементов длительное время. Чехол позволяет удобно хранить все составляющие набора в одном месте. Дополнительные характеристики Габариты в сложенном виде, мм: 105х50х18; Марка стали: 440 С.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Мультитул Ganzo G202




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
24
Функции
плоскогубцы,кусачки,маленькая отвертка плоская,нож,серрейтор,консервный нож,открывалка для бутылок,для снятии изоляции,пила,захват для гаек и цилиндров,ножницы,шило,держатель бит,12 сменных насадок
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Мультитул Ganzo G202 включает в состав почти все необходимые на каждый день инструменты. Благодаря компактным размерам и небольшому весу используется в качестве брелока, всегда под рукой. Изготовлен из нержавеющей стали, которая защищает от коррозии, продлевает срок эксплуатации, имеет большой запас прочности и сохраняет заточку режущих элементов длительное время. Чехол позволяет удобно хранить все составляющие набора в одном месте. Дополнительные характеристики Габариты в сложенном виде, мм: 105х50х18; Марка стали: 440 С.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Ganzo G202 - стоимость товара 2740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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