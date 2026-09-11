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Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Sky High" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Sky High"

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Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, &quot;Sky High&quot; - фото 1
Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, &quot;Sky High&quot; - фото 2
Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, &quot;Sky High&quot; - фото 3
Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, &quot;Sky High&quot; - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-брелок
Материал рукояти
пластик
Количество функций
7
Длина, мм
58
Наличие карабина
нет
  • Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, &quot;Sky High&quot; - фото 1
  • Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, &quot;Sky High&quot; - фото 2
  • Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, &quot;Sky High&quot; - фото 3
  • Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, &quot;Sky High&quot; - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586938
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Sky High"
2 780 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-брелок
Материал рукояти
пластик
Количество функций
7
Длина, мм
58
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х5
Вес, г.
21

Описание товара Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Sky High"

Нож-брелок VICTORINOX Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, лезвие и инструменты из нержавеющей стали, рукоять из пластика синего цвета Вдохновленные цветовым кругом, мы в Victorinox создали новую яркую коллекцию карманных ножей CLASSIC SD COLORS, способную превратить выполнение повседневных задач в более приятный увлекательный процесс. Цвет может изменять настроение и влиять на эмоции. С мыслью об этом мы и создали данную коллекцию, выполненную в современной цветовой гамме. От тосканского солнца (Tuscan Sun) до горного озера (Mountain Lake) – в серии Classic Colors найдется что-то для всех и каждого, что-то, что привнесёт ощущение веселья и энергии в повседневные дела.



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Отзывы о товаре Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Sky High"




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-брелок
Материал рукояти
пластик
Количество функций
7
Длина, мм
58
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Нож-брелок VICTORINOX Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, лезвие и инструменты из нержавеющей стали, рукоять из пластика синего цвета Вдохновленные цветовым кругом, мы в Victorinox создали новую яркую коллекцию карманных ножей CLASSIC SD COLORS, способную превратить выполнение повседневных задач в более приятный увлекательный процесс. Цвет может изменять настроение и влиять на эмоции. С мыслью об этом мы и создали данную коллекцию, выполненную в современной цветовой гамме. От тосканского солнца (Tuscan Sun) до горного озера (Mountain Lake) – в серии Classic Colors найдется что-то для всех и каждого, что-то, что привнесёт ощущение веселья и энергии в повседневные дела.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Sky High" - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2780 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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