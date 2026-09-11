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Мультитул Ganzo G301H, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультитул Ganzo G301H, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол

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Мультитул Ganzo G301H, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол - фото 1
Мультитул Ganzo G301H, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол - фото 2
Мультитул Ganzo G301H, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол - фото 3
Мультитул Ganzo G301H, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол - фото 4
Мультитул Ganzo G301H, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Количество функций
26
Функции
консервный нож, кусачки, нож, ножницы, отвертка, открывалка для бутылок, пассатижи, пила, сменные биты, шило / кернер
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Ganzo G301H, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол - фото 1
  • Мультитул Ganzo G301H, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол - фото 2
  • Мультитул Ganzo G301H, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол - фото 3
  • Мультитул Ganzo G301H, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол - фото 4
  • Мультитул Ganzo G301H, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 300 руб. 
Начислим 477 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586870
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультитул Ganzo G301H, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол
5 300 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
26
Функции
консервный нож, кусачки, нож, ножницы, отвертка, открывалка для бутылок, пассатижи, пила, сменные биты, шило / кернер
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, , чехол
Ширина, см
5.1
Высота, см
10.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х5х5
Вес, г.
253

Описание товара Мультитул Ganzo G301H, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол

Удобный полноразмерный мультитул G301-H от компании Ganzo. Большой набор инструментов позволяет использовать модель G301-H для полноценного ремонта разнообразной техники. В комплект мультитула G301-H входят следующие инструменты: подпружиненные плоскогубцы с кусачками, два лезвия, одно из которых имеет серрейторную заточку, две плоских отвертки разного размера, пилу по дереву, ножницы, зенковку, удлинитель для адаптера, консервный нож. Также в комплект данной модели входит кассета с адаптером и набор разнообразных бит (3 плоских отвертки, 3 крестовых отвертки, 3 шестигранных ключа наиболее популярных размеров). Все инструменты мультитула G301-H выполнены из нержавеющей стали 440С. Биты, входящие в комплект, изготовлены из углеродистой стали. Металлические рукоятки мультитула G301-H имеют структурную поверхность, что способствует уверенному удержанию инструмента во время работы. Для безопасности использования, все инструменты модели снабжены фиксирующей защелкой.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Мультитул Ganzo G301H, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол




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Характеристики
Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
26
Функции
консервный нож, кусачки, нож, ножницы, отвертка, открывалка для бутылок, пассатижи, пила, сменные биты, шило / кернер
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, , чехол
Ширина, см
5.1
Высота, см
10.5
Страна производитель
Китай
Описание
Удобный полноразмерный мультитул G301-H от компании Ganzo. Большой набор инструментов позволяет использовать модель G301-H для полноценного ремонта разнообразной техники. В комплект мультитула G301-H входят следующие инструменты: подпружиненные плоскогубцы с кусачками, два лезвия, одно из которых имеет серрейторную заточку, две плоских отвертки разного размера, пилу по дереву, ножницы, зенковку, удлинитель для адаптера, консервный нож. Также в комплект данной модели входит кассета с адаптером и набор разнообразных бит (3 плоских отвертки, 3 крестовых отвертки, 3 шестигранных ключа наиболее популярных размеров). Все инструменты мультитула G301-H выполнены из нержавеющей стали 440С. Биты, входящие в комплект, изготовлены из углеродистой стали. Металлические рукоятки мультитула G301-H имеют структурную поверхность, что способствует уверенному удержанию инструмента во время работы. Для безопасности использования, все инструменты модели снабжены фиксирующей защелкой.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Ganzo G301H, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5300 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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