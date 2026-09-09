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Мультитул Victorinox SwissTool X Plus Ratchet 3.0339.L купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультитул Victorinox SwissTool X Plus Ratchet 3.0339.L

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Мультитул Victorinox SwissTool X Plus Ratchet 3.0339.L - фото 1
Мультитул Victorinox SwissTool X Plus Ratchet 3.0339.L - фото 2
Мультитул Victorinox SwissTool X Plus Ratchet 3.0339.L - фото 3
Мультитул Victorinox SwissTool X Plus Ratchet 3.0339.L - фото 4
Мультитул Victorinox SwissTool X Plus Ratchet 3.0339.L - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Количество функций
39
Функции
индивидуальные пружины, инструмент для перекусывания твердой проволоки, инструмент для сгибания проволоки, инструмент для снятия изоляции, кейс для хранения битов, ключ для битов c храповым механизмом, крестовая отвертка 1+2, лезвие, мини-отвертка, мощная фомка, ножовка по металлу, отверстие для шнура, пила по дереву, скребок, скребок изоляции, стамеска, удлинитель для ключа для битов, фиксирующий механизм, электрическая отвертка
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Victorinox SwissTool X Plus Ratchet 3.0339.L - фото 1
  • Мультитул Victorinox SwissTool X Plus Ratchet 3.0339.L - фото 2
  • Мультитул Victorinox SwissTool X Plus Ratchet 3.0339.L - фото 3
  • Мультитул Victorinox SwissTool X Plus Ratchet 3.0339.L - фото 4
  • Мультитул Victorinox SwissTool X Plus Ratchet 3.0339.L - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 660 руб. 
Начислим 411 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202305
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультитул Victorinox SwissTool X Plus Ratchet 3.0339.L
25 660 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
39
Функции
индивидуальные пружины, инструмент для перекусывания твердой проволоки, инструмент для сгибания проволоки, инструмент для снятия изоляции, кейс для хранения битов, ключ для битов c храповым механизмом, крестовая отвертка 1+2, лезвие, мини-отвертка, мощная фомка, ножовка по металлу, отверстие для шнура, пила по дереву, скребок, скребок изоляции, стамеска, удлинитель для ключа для битов, фиксирующий механизм, электрическая отвертка
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, набор бит, упаковка
Ширина, см
2.8
Высота, см
11.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х6х5
Вес, г.
500

Описание товара Мультитул Victorinox SwissTool X Plus Ratchet 3.0339.L

Многофункциональный инструмент мультитул Victorinox SwissTool X Plus Ratchet 3.0339.L давно покорил мир, но даже среди всех себе подобных стоит особняком. Универсальная конструкция, позволяющая выполнить огромное количество задач «здесь и сейчас» - мечта большинства мужчин. В классическом исполнении мультизадачный мультитул Victorinox SwissTool X Plus Ratchet 3.0339.L представляет из себя удобные компактные пассатижи, в рукоятях которых спрятаны различные приспособления, в том числе узкоспециализированного профиля. Разработано немало конструкций, адаптированных под определенные направления в применении.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Мультитул Victorinox SwissTool X Plus Ratchet 3.0339.L




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
39
Функции
индивидуальные пружины, инструмент для перекусывания твердой проволоки, инструмент для сгибания проволоки, инструмент для снятия изоляции, кейс для хранения битов, ключ для битов c храповым механизмом, крестовая отвертка 1+2, лезвие, мини-отвертка, мощная фомка, ножовка по металлу, отверстие для шнура, пила по дереву, скребок, скребок изоляции, стамеска, удлинитель для ключа для битов, фиксирующий механизм, электрическая отвертка
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, набор бит, упаковка
Ширина, см
2.8
Высота, см
11.5
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональный инструмент мультитул Victorinox SwissTool X Plus Ratchet 3.0339.L давно покорил мир, но даже среди всех себе подобных стоит особняком. Универсальная конструкция, позволяющая выполнить огромное количество задач «здесь и сейчас» - мечта большинства мужчин. В классическом исполнении мультизадачный мультитул Victorinox SwissTool X Plus Ratchet 3.0339.L представляет из себя удобные компактные пассатижи, в рукоятях которых спрятаны различные приспособления, в том числе узкоспециализированного профиля. Разработано немало конструкций, адаптированных под определенные направления в применении.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Victorinox SwissTool X Plus Ratchet 3.0339.L - купить по цене 25660 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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