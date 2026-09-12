Мультитул Nextool (Xiaomi) Blade EDC Tool, 14 функций (NE20182)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мультитул Nextool (Xiaomi) Blade EDC Tool, 14 функций (NE20182)
Мультитул Xiaomi NexTool Mini EDC (NE20182) оснащен множеством полезных инструментов, которые могут решать различные задачи, возникающие в повседневной жизни, кемпинге, отдыхе на открытом воздухе, езде на велосипеде, ремонте. Изготовлен из высококачественной стали 420J2, которая отличается высокой твёрдостью и прочностью. Выполнен в виде небольшой открытки. В нем помещается нож, отвертка, открывашка, и много других полезных функций помогающие решать различные проблемы, возникающие в повседневной жизни. Складные плоскогубцы имеют 4 основных инструмента: Острогубцы, стандартные плоскогубцы, плоскогубцы для тонкой проволоки, плоскогубцы для толстой проволоки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитНож Victorinox Classic 0.6203
-
В наличииЦена 2 450 руб.613 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Tusc...
-
В наличииЦена 2 510 руб.628 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Fire...
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в СплитМультитул Nextool Black Knight, черный (NE20151)
-
В наличииЦена 2 540 руб.635 руб. в СплитЧехол нейлоновый Victorinox Molle для мультитулов SwissTool, чер...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Cher...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Fall...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Moun...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Mang...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Dark...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Sunn...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Tast...
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Отзывы о товаре Мультитул Nextool (Xiaomi) Blade EDC Tool, 14 функций (NE20182)