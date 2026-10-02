Чехол кожаный Victorinox, черный, для ножей RangerGrip 130 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Чехол
Длина, мм
140
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб.
В наличии
Код товара: 385503
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 780 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехол
Длина, мм
140
Комплектация
чехол, упаковка
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х4х3
Вес, г.
50
Описание товара Чехол кожаный Victorinox, черный, для ножей RangerGrip 130 мм
Кожаный чехол для RangerGrip Victorinox чёрный, на липучке 4.0506.L подходит для ножей 130 мм (3-5 слоев). Защитит изделие от брызг и грязи. Изготовлен из натуральной кожи, прослужит долгое время. Для удобного использования имеется возможность крепления на ремень.
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Бренд
Тип товара
Чехол
Длина, мм
140
Комплектация
чехол, упаковка
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Кожаный чехол для RangerGrip Victorinox чёрный, на липучке 4.0506.L подходит для ножей 130 мм (3-5 слоев). Защитит изделие от брызг и грязи. Изготовлен из натуральной кожи, прослужит долгое время. Для удобного использования имеется возможность крепления на ремень.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Чехол кожаный Victorinox, черный, для ножей RangerGrip 130 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2780 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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