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Мультитул Leatherman Signal (832625), 19 функций, серебристо-черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультитул Leatherman Signal (832625), 19 функций, серебристо-черный

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Мультитул Leatherman Signal (832625), 19 функций, серебристо-черный - фото 1
Мультитул Leatherman Signal (832625), 19 функций, серебристо-черный - фото 2
Мультитул Leatherman Signal (832625), 19 функций, серебристо-черный - фото 3
Мультитул Leatherman Signal (832625), 19 функций, серебристо-черный - фото 4
Мультитул Leatherman Signal (832625), 19 функций, серебристо-черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
  • Мультитул Leatherman Signal (832625), 19 функций, серебристо-черный - фото 1
  • Мультитул Leatherman Signal (832625), 19 функций, серебристо-черный - фото 2
  • Мультитул Leatherman Signal (832625), 19 функций, серебристо-черный - фото 3
  • Мультитул Leatherman Signal (832625), 19 функций, серебристо-черный - фото 4
  • Мультитул Leatherman Signal (832625), 19 функций, серебристо-черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385468
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Характеристики

Бренд
Leatherman
Тип товара
Мультитул
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х5х3
Вес, г.
210

Описание товара Мультитул Leatherman Signal (832625), 19 функций, серебристо-черный

Мультитул Leatherman Signal (832625), 19 функций, серебристо-черный



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Отзывы о товаре Мультитул Leatherman Signal (832625), 19 функций, серебристо-черный




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Характеристики
Бренд
Leatherman
Тип товара
Мультитул
Страна производитель
Китай
Описание
Мультитул Leatherman Signal (832625), 19 функций, серебристо-черный


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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