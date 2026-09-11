Ремень-мультитул Nextool, черный (NE20020)
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Характеристики
Описание товара Ремень-мультитул Nextool, черный (NE20020)
Удобный функциональный аксессуар для любителей путешествий и приключений. С ремнем Xiaomi NexTool Multifunctional Tool у вас под рукой всегда будет множество удобных инструментов для жизни или походов. А сдержанный дизайн органично впишется в повседневный облик. Небольшой компактный корпус пряжки содержит 10 видов повседневных практических инструментов: тактический пояс, складной нож, ножницы, открывалка для бутылок и консервов, отвертка, скрепка для открытия слота SIM-карты. Мультитул легко снять и прикрепить обратно к ремню одним движением. Ширина ремня 39 мм подходит практически к любым брюкам. Сам ремень сделан из полиэстера, он легкий, прочный, устойчивый к износу и не выцветает на солнце, материал легко моется и быстро сохнет. Ремень достаточно прочен, чтобы использоваться в походах, выдерживает вес рации, фонарика, туристического снаряжения. Длину ремня достаточно отрегулировать 1 раз, в дальнейшем он застегивается при помощи удобной конструкции пряжки.
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