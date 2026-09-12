Мультитул Nextool (Xiaomi) Multifunctional Knife, 10 функций, черный (NE0123)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мультитул Nextool (Xiaomi) Multifunctional Knife, 10 функций, черный (NE0123)
xiaomi nextool kt5024 multifunction knife black (ne0123) - компактный и эргономичный мультитул из нержавеющей стали. многофункциональный инструмент объединяет в себе: нож, пилу, шлицевую отвёртку, крестовую отвёртку, открывалку, пассатижи, ножницы и огниво. длина инструмента в сложенном виде составляет всего 11 сантиметров. нож выполнен из высокопрочной стали марки 50cr15mov, которая обладает антикоррозийными свойствами. пассатижи, основное лезвие, ножницы, пила и открывалка сделаны из прочного сплава hrc50, способного выдержать высокие нагрузки. благодаря качественным материалам производителю удалось достичь максимальной прочности, долговечности и эффективности инструмента.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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