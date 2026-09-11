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Ремень-мультитул Nextool, хаки (NE20025) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ремень-мультитул Nextool, хаки (NE20025)

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Ремень-мультитул Nextool, хаки (NE20025) - фото 1
Ремень-мультитул Nextool, хаки (NE20025) - фото 2
Ремень-мультитул Nextool, хаки (NE20025) - фото 3
Ремень-мультитул Nextool, хаки (NE20025) - фото 4
Ремень-мультитул Nextool, хаки (NE20025) - фото 5
Ремень-мультитул Nextool, хаки (NE20025) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Количество функций
10
Функции
тактический пояс, складной нож, ножницы, открывалка для бутылок и консервов, отвертка, скрепка для открытия слота SIM-карты
  • Ремень-мультитул Nextool, хаки (NE20025) - фото 1
  • Ремень-мультитул Nextool, хаки (NE20025) - фото 2
  • Ремень-мультитул Nextool, хаки (NE20025) - фото 3
  • Ремень-мультитул Nextool, хаки (NE20025) - фото 4
  • Ремень-мультитул Nextool, хаки (NE20025) - фото 5
  • Ремень-мультитул Nextool, хаки (NE20025) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 587031
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ремень-мультитул Nextool, хаки (NE20025)
2 340 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
10
Функции
тактический пояс, складной нож, ножницы, открывалка для бутылок и консервов, отвертка, скрепка для открытия слота SIM-карты
Комплектация
ремень, упаковка
Ширина, см
3.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х4х1
Вес, г.
250

Описание товара Ремень-мультитул Nextool, хаки (NE20025)

Удобный функциональный аксессуар для любителей путешествий и приключений. С ремнем Xiaomi NexTool Multifunctional Tool у вас под рукой всегда будет множество удобных инструментов для жизни или походов. А сдержанный дизайн органично впишется в повседневный облик. Небольшой компактный корпус пряжки содержит 10 видов повседневных практических инструментов: тактический пояс, складной нож, ножницы, открывалка для бутылок и консервов, отвертка, скрепка для открытия слота SIM-карты. Мультитул легко снять и прикрепить обратно к ремню одним движением. Ширина ремня 39 мм подходит практически к любым брюкам. Сам ремень сделан из полиэстера, он легкий, прочный, устойчивый к износу и не выцветает на солнце, материал легко моется и быстро сохнет. Ремень достаточно прочен, чтобы использоваться в походах, выдерживает вес рации, фонарика, туристического снаряжения. Длину ремня достаточно отрегулировать 1 раз, в дальнейшем он застегивается при помощи удобной конструкции пряжки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Ремень-мультитул Nextool, хаки (NE20025)




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Характеристики
Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
10
Функции
тактический пояс, складной нож, ножницы, открывалка для бутылок и консервов, отвертка, скрепка для открытия слота SIM-карты
Комплектация
ремень, упаковка
Ширина, см
3.9
Страна производитель
Китай
Описание
Удобный функциональный аксессуар для любителей путешествий и приключений. С ремнем Xiaomi NexTool Multifunctional Tool у вас под рукой всегда будет множество удобных инструментов для жизни или походов. А сдержанный дизайн органично впишется в повседневный облик. Небольшой компактный корпус пряжки содержит 10 видов повседневных практических инструментов: тактический пояс, складной нож, ножницы, открывалка для бутылок и консервов, отвертка, скрепка для открытия слота SIM-карты. Мультитул легко снять и прикрепить обратно к ремню одним движением. Ширина ремня 39 мм подходит практически к любым брюкам. Сам ремень сделан из полиэстера, он легкий, прочный, устойчивый к износу и не выцветает на солнце, материал легко моется и быстро сохнет. Ремень достаточно прочен, чтобы использоваться в походах, выдерживает вес рации, фонарика, туристического снаряжения. Длину ремня достаточно отрегулировать 1 раз, в дальнейшем он застегивается при помощи удобной конструкции пряжки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ремень-мультитул Nextool, хаки (NE20025) - стоимость товара 2340 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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