Top.Mail.Ru
Мультитул Ganzo G201H, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мультитул Ganzo G201H, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мультитул Ganzo G201H, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
22
Функции
плоскогубцы,кусачки,маленькая отвертка плоская,нож,серрейтор,консервный нож,открывалка для бутылок,для снятии изоляции,пила,захват для гаек и цилиндров,ножницы,шило,держатель бит,12 сменных насадок
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 230 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385797
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультитул Ganzo G201H, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол
2 230 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
22
Функции
плоскогубцы,кусачки,маленькая отвертка плоская,нож,серрейтор,консервный нож,открывалка для бутылок,для снятии изоляции,пила,захват для гаек и цилиндров,ножницы,шило,держатель бит,12 сменных насадок
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х5
Вес, г.
420

Описание товара Мультитул Ganzo G201H, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол

Мультитул Ganzo G201H надежный, компактный, функциональный инструмент для походов или на каждый день. Тканевый чехол устойчив к износу, неприхотлив в уходе и позволяет хранить все элементы в одном месте, не потеряются. Имеет крепление в качестве брелка, облегчает транспортировку и всегда под рукой. Изготовлен из нержавеющей стали, не ржавеет, имеет большой запас прочности и увеличивает срок эксплуатации. Дополнительные характеристики Габариты в сложенном виде, мм: 105x50x15; Марка стали: 440 С.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Мультитул Ganzo G201H, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
22
Функции
плоскогубцы,кусачки,маленькая отвертка плоская,нож,серрейтор,консервный нож,открывалка для бутылок,для снятии изоляции,пила,захват для гаек и цилиндров,ножницы,шило,держатель бит,12 сменных насадок
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Мультитул Ganzo G201H надежный, компактный, функциональный инструмент для походов или на каждый день. Тканевый чехол устойчив к износу, неприхотлив в уходе и позволяет хранить все элементы в одном месте, не потеряются. Имеет крепление в качестве брелка, облегчает транспортировку и всегда под рукой. Изготовлен из нержавеющей стали, не ржавеет, имеет большой запас прочности и увеличивает срок эксплуатации. Дополнительные характеристики Габариты в сложенном виде, мм: 105x50x15; Марка стали: 440 С.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Ganzo G201H, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2230 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...