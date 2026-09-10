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Мультитул Ganzo G2016-P, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультитул Ganzo G2016-P, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол

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Мультитул Ganzo G2016-P, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - фото 1
Мультитул Ganzo G2016-P, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - фото 2
Мультитул Ganzo G2016-P, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - фото 3
Мультитул Ganzo G2016-P, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - фото 4
Мультитул Ganzo G2016-P, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Количество функций
22
Функции
плоскогубцы,кусачки,средняя отвертка плоская,маленькая отвертка плоская,нож,серрейтор,линейка,консервный нож,открывалка для бутылок,напильник,шило,держитель бит,10 сменных насадок
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Ganzo G2016-P, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - фото 1
  • Мультитул Ganzo G2016-P, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - фото 2
  • Мультитул Ganzo G2016-P, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - фото 3
  • Мультитул Ganzo G2016-P, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - фото 4
  • Мультитул Ganzo G2016-P, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385792
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультитул Ganzo G2016-P, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол
1 750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитул
Количество функций
22
Функции
плоскогубцы,кусачки,средняя отвертка плоская,маленькая отвертка плоская,нож,серрейтор,линейка,консервный нож,открывалка для бутылок,напильник,шило,держитель бит,10 сменных насадок
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х5
Вес, г.
340

Описание товара Мультитул Ganzo G2016-P, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол

Мультитул Ganzo G2016-P, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол



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Отзывы о товаре Мультитул Ganzo G2016-P, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол




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Характеристики
Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитул
Количество функций
22
Функции
плоскогубцы,кусачки,средняя отвертка плоская,маленькая отвертка плоская,нож,серрейтор,линейка,консервный нож,открывалка для бутылок,напильник,шило,держитель бит,10 сменных насадок
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Мультитул Ganzo G2016-P, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Ganzo G2016-P, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - купить по цене 1750 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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