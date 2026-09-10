Top.Mail.Ru
Кусачки для ногтей брелок Victorinox 5,9 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кусачки для ногтей брелок Victorinox 5,9 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кусачки для ногтей брелок Victorinox 5,9 мм - фото 1
Кусачки для ногтей брелок Victorinox 5,9 мм - фото 2
Кусачки для ногтей брелок Victorinox 5,9 мм - фото 3
Кусачки для ногтей брелок Victorinox 5,9 мм - фото 4
Кусачки для ногтей брелок Victorinox 5,9 мм - фото 5
Кусачки для ногтей брелок Victorinox 5,9 мм - фото 6
Кусачки для ногтей брелок Victorinox 5,9 мм - фото 7
Кусачки для ногтей брелок Victorinox 5,9 мм - фото 8
Кусачки для ногтей брелок Victorinox 5,9 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Брелок-мультитул
  • Кусачки для ногтей брелок Victorinox 5,9 мм - фото 1
  • Кусачки для ногтей брелок Victorinox 5,9 мм - фото 2
  • Кусачки для ногтей брелок Victorinox 5,9 мм - фото 3
  • Кусачки для ногтей брелок Victorinox 5,9 мм - фото 4
  • Кусачки для ногтей брелок Victorinox 5,9 мм - фото 5
  • Кусачки для ногтей брелок Victorinox 5,9 мм - фото 6
  • Кусачки для ногтей брелок Victorinox 5,9 мм - фото 7
  • Кусачки для ногтей брелок Victorinox 5,9 мм - фото 8
  • Кусачки для ногтей брелок Victorinox 5,9 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
1 480 руб.  1 760 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385493
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кусачки для ногтей брелок Victorinox 5,9 мм
1 480 руб. -16%
1 760 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Брелок-мультитул
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х10х7
Вес, г.
10

Описание товара Кусачки для ногтей брелок Victorinox 5,9 мм

Кусачки для ногтей брелок Victorinox 5,9 мм



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Кусачки для ногтей брелок Victorinox 5,9 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Брелок-мультитул
Страна производитель
Китай
Описание
Кусачки для ногтей брелок Victorinox 5,9 мм


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусачки для ногтей брелок Victorinox 5,9 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1480 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...