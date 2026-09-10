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Нож Victorinox Bantam, 84 мм, 8 функций, красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Victorinox Bantam, 84 мм, 8 функций, красный

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Нож Victorinox Bantam, 84 мм, 8 функций, красный - фото 1
Нож Victorinox Bantam, 84 мм, 8 функций, красный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
8
Функции
лезвие, открывалка для бутылок, консервный нож, отвёртка, инструмент для снятия изоляции, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox Bantam, 84 мм, 8 функций, красный - фото 1
  • Нож Victorinox Bantam, 84 мм, 8 функций, красный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385563
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Victorinox Bantam, 84 мм, 8 функций, красный
1 790 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
8
Функции
лезвие, открывалка для бутылок, консервный нож, отвёртка, инструмент для снятия изоляции, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
2.3
Высота, см
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х2х1
Вес, г.
40

Описание товара Нож Victorinox Bantam, 84 мм, 8 функций, красный

Швейцарский нож Victorinox EcoLine 2.2303 84 мм, 8 функций, красный матовый при небольших размерах и малом весе представляет собой идеальный набор инструмента, который всегда можно взять с собой. Кольцо позволяет подвесить изделие в качестве функционального брелка.



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Отзывы о товаре Нож Victorinox Bantam, 84 мм, 8 функций, красный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
8
Функции
лезвие, открывалка для бутылок, консервный нож, отвёртка, инструмент для снятия изоляции, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
2.3
Высота, см
1.1
Страна производитель
Китай
Описание
Швейцарский нож Victorinox EcoLine 2.2303 84 мм, 8 функций, красный матовый при небольших размерах и малом весе представляет собой идеальный набор инструмента, который всегда можно взять с собой. Кольцо позволяет подвесить изделие в качестве функционального брелка.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Bantam, 84 мм, 8 функций, красный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1790 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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