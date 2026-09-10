Мультитул Ganzo G104
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
11
Функции
нож, пила, шило, напильник, открывалка для бутылок, небольшая плоская и крестовая отвертки, держатель для дополнительных бит, набор из 9 бит и переходник
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
В наличии
Код товара: 341584
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 690 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
11
Функции
нож, пила, шило, напильник, открывалка для бутылок, небольшая плоская и крестовая отвертки, держатель для дополнительных бит, набор из 9 бит и переходник
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х3
Вес, г.
370
Описание товара Мультитул Ganzo G104
Мультитул Ganzo G104 черный выручит в походе, длительной прогулке или срочном ремонте снаряжения. Прочная нержавеющей сталь с порошковой краской защищают от коррозии и продлевают срок службы. В конструкции плоскобцев предусмотрена пружина для использования прибора одной рукой. Небольшие размеры и вес позволяют удобно носить в кармане или вешать на пояс - всегда под рукой. Специальный чехол помогает хранить все комплектующие в одном месте. Дополнительные характеристики Марка стали - 440 С; Длина в сложенном состоянии - 105 мм; Длина в раскрытом состоянии - 165 мм.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
11
Функции
нож, пила, шило, напильник, открывалка для бутылок, небольшая плоская и крестовая отвертки, держатель для дополнительных бит, набор из 9 бит и переходник
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Мультитул Ganzo G104 черный выручит в походе, длительной прогулке или срочном ремонте снаряжения. Прочная нержавеющей сталь с порошковой краской защищают от коррозии и продлевают срок службы. В конструкции плоскобцев предусмотрена пружина для использования прибора одной рукой. Небольшие размеры и вес позволяют удобно носить в кармане или вешать на пояс - всегда под рукой. Специальный чехол помогает хранить все комплектующие в одном месте. Дополнительные характеристики Марка стали - 440 С; Длина в сложенном состоянии - 105 мм; Длина в раскрытом состоянии - 165 мм.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Мультитул Ganzo G104 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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