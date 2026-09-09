Мультитул Victorinox SwissCard Nailcare 0.7240.T Translucent Red
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Характеристики
Тип товара
Мультитул
Количество функций
13
Функции
стеклянная пилка для ногтей, ножницы, пинцет булавка, шариковая ручка, зубочистка, лупа, отвёртка 5 мм, отвёртка 3 мм, крестообразная отвёртка 1-2, крестообразная отвёртка, линейка ( см ), линейка ( дюйм)
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 202318
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
13
Функции
стеклянная пилка для ногтей, ножницы, пинцет булавка, шариковая ручка, зубочистка, лупа, отвёртка 5 мм, отвёртка 3 мм, крестообразная отвёртка 1-2, крестообразная отвёртка, линейка ( см ), линейка ( дюйм)
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, упаковка
Ширина, см
0.45
Высота, см
5.45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х1
Вес, г.
70
Описание товара Мультитул Victorinox SwissCard Nailcare 0.7240.T Translucent Red
Универсальный набор инструментов в компактном размере. Благодаря формфактору банковской карты набор занимает минимум пространства, но это никак не умаляет его функционал.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
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Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
13
Функции
стеклянная пилка для ногтей, ножницы, пинцет булавка, шариковая ручка, зубочистка, лупа, отвёртка 5 мм, отвёртка 3 мм, крестообразная отвёртка 1-2, крестообразная отвёртка, линейка ( см ), линейка ( дюйм)
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, упаковка
Ширина, см
0.45
Высота, см
5.45
Страна производитель
Китай
Универсальный набор инструментов в компактном размере. Благодаря формфактору банковской карты набор занимает минимум пространства, но это никак не умаляет его функционал.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Мультитул Victorinox SwissCard Nailcare 0.7240.T Translucent Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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