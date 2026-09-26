Top.Mail.Ru
Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый чехол 832745 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый чехол 832745

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый чехол 832745 - фото 1
Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый чехол 832745 - фото 2
Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый чехол 832745 - фото 3
Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый чехол 832745 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Материал инструмента
нержавеющая сталь
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
19
Функции
карабин, нож, огниво, отвертка, открывалка для бутылок, пассатижи, пила, плоскогубцы, свисток, сменные биты
Длина, мм
114
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый чехол 832745 - фото 1
  • Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый чехол 832745 - фото 2
  • Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый чехол 832745 - фото 3
  • Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый чехол 832745 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 950 руб. 
Начислим 272 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624211
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый чехол 832745
16 950 руб.
  • Гарантия производителя: 25 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leatherman
Тип товара
Мультитулы
Материал инструмента
нержавеющая сталь
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
19
Функции
карабин, нож, огниво, отвертка, открывалка для бутылок, пассатижи, пила, плоскогубцы, свисток, сменные биты
Длина, мм
114
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, , чехол
Ширина, см
3.8
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х4х2
Вес, г.
212

Описание товара Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый чехол 832745

Удобно открывать/закрывать одной рукой. Мультитул Leatherman Signal – универсальный инструмент для аутдора, что означает для ценителей пикников, путешествий и пеших походов. Производители же позиционировали продукт как надежный предмет для возможного выживания в экстремальных условиях. Главная особенность – наличие съемного огнива и свистка. На этом функциональность мультитула не заканчивается. Реально у человека в руке 19 инструментов: молоток, сменные кусачки особой прочности из стали 154CM, универсальный нож (одна половина прямая, а вот вторая получила волнообразную заточку). Острый стальной клинок 420HC с выемкой для удобного открывания одним пальцем. Главный инструмент – универсальный пассатижи, они же кусачки и острогубцы, есть держатели для бит, алмазный надфиль, набор отверток и пила. Для комфортного хранения и транспортировки выпустили Лезерман Сигнал с нейлоновым чехлом и карабином. Последний помогает подвесить инструмент на рюкзак, сумку, экипировку или лямку джинсов. Вся конструкция из 100% нержавеющей стали, частично покрыли рукоятки черным абразивостойким карбидом вольфрама, обеспечивающим комфортное и долговечное использование тула.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый чехол 832745




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Leatherman
Тип товара
Мультитулы
Материал инструмента
нержавеющая сталь
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
19
Функции
карабин, нож, огниво, отвертка, открывалка для бутылок, пассатижи, пила, плоскогубцы, свисток, сменные биты
Длина, мм
114
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, , чехол
Ширина, см
3.8
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Описание
Удобно открывать/закрывать одной рукой. Мультитул Leatherman Signal – универсальный инструмент для аутдора, что означает для ценителей пикников, путешествий и пеших походов. Производители же позиционировали продукт как надежный предмет для возможного выживания в экстремальных условиях. Главная особенность – наличие съемного огнива и свистка. На этом функциональность мультитула не заканчивается. Реально у человека в руке 19 инструментов: молоток, сменные кусачки особой прочности из стали 154CM, универсальный нож (одна половина прямая, а вот вторая получила волнообразную заточку). Острый стальной клинок 420HC с выемкой для удобного открывания одним пальцем. Главный инструмент – универсальный пассатижи, они же кусачки и острогубцы, есть держатели для бит, алмазный надфиль, набор отверток и пила. Для комфортного хранения и транспортировки выпустили Лезерман Сигнал с нейлоновым чехлом и карабином. Последний помогает подвесить инструмент на рюкзак, сумку, экипировку или лямку джинсов. Вся конструкция из 100% нержавеющей стали, частично покрыли рукоятки черным абразивостойким карбидом вольфрама, обеспечивающим комфортное и долговечное использование тула.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый чехол 832745 - стоимость товара 16950 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...