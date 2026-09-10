Нож Victorinox Alox Bantam, 84 мм, 5 функций, серебристый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
5
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385609
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
5
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х3х2
Вес, г.
40
Описание товара Нож Victorinox Alox Bantam, 84 мм, 5 функций, серебристый
Швейцарский нож Victorinox Alox Bantam 0.2300.26 серебристый обладает небольшими размерами и рифленой поверхностью, которая не скользит в ладони. Инструмент удобен в походных условиях: имеется открывалка для бутылок и нож. Небольшая длина упрощает ношение в кармане.
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
5
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Швейцарский нож Victorinox Alox Bantam 0.2300.26 серебристый обладает небольшими размерами и рифленой поверхностью, которая не скользит в ладони. Инструмент удобен в походных условиях: имеется открывалка для бутылок и нож. Небольшая длина упрощает ношение в кармане.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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