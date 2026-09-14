Нож перочинный Victorinox Pioneer X Alox LE 2025 Stone Red , 93 мм, 9 функций, красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Количество функций
9
Функции
Лезвие, большое / Ножницы / Отвертка 3 мм / Отвертка 7 мм / Консервный нож / Открывалка для бутылок / Устройство для зачистки проводов / Расширитель, перфоратор / Кольцо для ключей
Длина, мм
180
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738442
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Количество функций
9
Функции
Лезвие, большое / Ножницы / Отвертка 3 мм / Отвертка 7 мм / Консервный нож / Открывалка для бутылок / Устройство для зачистки проводов / Расширитель, перфоратор / Кольцо для ключей
Длина, мм
180
Комплектация
мультитул, упаковка
Ширина, см
12
Высота, см
2
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
100
Описание товара Нож перочинный Victorinox Pioneer X Alox LE 2025 Stone Red , 93 мм, 9 функций, красный
Компактный и лёгкий мультитул Victorinox станет вашим незаменимым помощником на каждый день. При ширине всего 12 см и весе всего 60 граммов он не утяжелит карман или сумку. Мультитул объединяет 9 полезных функций — для мелких задач дома, на даче или в путешествии. Легендарное швейцарское качество Victorinox обеспечивает надёжность и долгий срок службы.
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Бренд
Тип товара
Мультитул
Количество функций
9
Функции
Лезвие, большое / Ножницы / Отвертка 3 мм / Отвертка 7 мм / Консервный нож / Открывалка для бутылок / Устройство для зачистки проводов / Расширитель, перфоратор / Кольцо для ключей
Длина, мм
180
Комплектация
мультитул, упаковка
Ширина, см
12
Высота, см
2
Страна производитель
Швейцария
Компактный и лёгкий мультитул Victorinox станет вашим незаменимым помощником на каждый день. При ширине всего 12 см и весе всего 60 граммов он не утяжелит карман или сумку. Мультитул объединяет 9 полезных функций — для мелких задач дома, на даче или в путешествии. Легендарное швейцарское качество Victorinox обеспечивает надёжность и долгий срок службы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Нож перочинный Victorinox Pioneer X Alox LE 2025 Stone Red , 93 мм, 9 функций, красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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