Top.Mail.Ru
Нож Victorinox Outrider 0.8513.3 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Нож Victorinox Outrider 0.8513.3 Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Нож Victorinox Outrider 0.8513.3 Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
14
Функции
фиксирующееся лезвие slider lock, штопор, консервный нож с малой отвёрткой, открывалка для бутылок с отвёрткой, с инструментом для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, пила по дереву, ножницы, длинная крестовая отвёртка
Длина, мм
111
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
6 400 руб.  12 000 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202355
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Victorinox Outrider 0.8513.3 Black
6 400 руб. -47%
12 000 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
14
Функции
фиксирующееся лезвие slider lock, штопор, консервный нож с малой отвёрткой, открывалка для бутылок с отвёрткой, с инструментом для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, пила по дереву, ножницы, длинная крестовая отвёртка
Длина, мм
111
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
2.15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х7
Вес, г.
172

Описание товара Нож Victorinox Outrider 0.8513.3 Black

Функции ножа Большое фиксирующееся лезвие (Фиксатор - Liner Lock) Штопор Консервный нож с малой отверткой Плоская фиксирующаяся отвертка с открывалкой для бутылок Инструментом для снятия изоляции Шило, кернер Кольцо для ключей Пинцет Зубочистка Пила по дереву Ножницы Длинная крестовидная отвертка



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Нож Victorinox Outrider 0.8513.3 Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
14
Функции
фиксирующееся лезвие slider lock, штопор, консервный нож с малой отвёрткой, открывалка для бутылок с отвёрткой, с инструментом для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, пила по дереву, ножницы, длинная крестовая отвёртка
Длина, мм
111
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
2.15
Страна производитель
Китай
Описание
Функции ножа Большое фиксирующееся лезвие (Фиксатор - Liner Lock) Штопор Консервный нож с малой отверткой Плоская фиксирующаяся отвертка с открывалкой для бутылок Инструментом для снятия изоляции Шило, кернер Кольцо для ключей Пинцет Зубочистка Пила по дереву Ножницы Длинная крестовидная отвертка


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Outrider 0.8513.3 Black - купить по цене 6400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...