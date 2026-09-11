Нож Victorinox RangerGrip 61 0 9553 MC 130мм 11 функц красно-чёрный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Количество функций
11
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 030 руб.
В наличии
Код товара: 46770
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 030 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
Пожизненная гарантия
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож
Количество функций
11
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х4х3
Вес, г.
150
Описание товара Нож Victorinox RangerGrip 61 0 9553 MC 130мм 11 функц красно-чёрный
Victorinox RangerGrip 61 0.9553.MC - многофункциональный перочинный нож с уникальным лезвием с системами блокировки и открывания одной рукой. На каждый швейцарский нож Victorinox распространяется пожизненная гарантия от производителя на материалы и качество сборки.
Особенности:
- Нож Victorinox RangerGrip может выполнять 11 функций: большое лезвие с системой блокировки, консервный нож, плоская отвертка, открывалка для бутылок, приспособление для сгибания проволоки, развертка, шило с ушком, штопор, пинцет, зубочистка, кольцо для ключей;
- Инструменты ножа были выполнены из нержавеющей стали, рукоять - из высококачественного пластика;
- Нож открывается одной рукой с помощью петли, расположенной на клинке;
- Victorinox RangerGrip 61 0.9553.MC оснащен механизмом фиксации лезвия: нож не закроется сам в процессе работы и не навредит вашему здоровью;
- В характеристиках указана длина ножа в сложенном виде.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 810 руб.1703 руб. в СплитНож Victorinox Outrider 0.8513 Red
-
В наличииЦена 6 890 руб. 8 450 руб.1723 руб. в СплитНож Victorinox Hunter XT One Hand 0.8341.MC9 Orange-Black
-
В наличииЦена 6 970 руб.1743 руб. в СплитНож Victorinox Synergy Alox, 163 мм, 9 функций, синий
-
В наличииЦена 7 080 руб.1770 руб. в СплитНож Victorinox Forester, 111 мм, 10 функций, с фиксатором лезвия...
-
В наличииЦена 7 250 руб.1813 руб. в СплитНож перочинный Victorinox Pioneer X Alox LE 2025 Stone Red , 93 ...
-
В наличии БесплатноЦена 8 080 руб.2020 руб. в СплитНож Victorinox RangerGrip 78 0 9663 MC 130мм 12 функц красно-чёр...
-
В наличииЦена 8 080 руб.2020 руб. в СплитНож Victorinox RangerGrip 55 0.9563.C
-
В наличииЦена 8 440 руб.2110 руб. в СплитНож Victorinox Synergy X Alox, 93 мм, 10 функций, серебристый
-
В наличииЦена 8 710 руб.2178 руб. в СплитНож Victorinox RangerGrip 79 0.9563.MC
-
В наличииЦена 9 300 руб.2325 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic Signature Lite, 58 мм, 7 функций, ...
-
В наличииЦена 9 940 руб.2485 руб. в СплитНож Victorinox RangerGrip 57 Hunter, 130 мм, 13 функций, красный...
-
В наличииЦена 10 130 руб.2533 руб. в СплитНож Victorinox SwissChamp 1.6795.3
Бренд
Тип товара
Нож
Количество функций
11
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Victorinox RangerGrip 61 0.9553.MC - многофункциональный перочинный нож с уникальным лезвием с системами блокировки и открывания одной рукой. На каждый швейцарский нож Victorinox распространяется пожизненная гарантия от производителя на материалы и качество сборки.
Особенности:
- Нож Victorinox RangerGrip может выполнять 11 функций: большое лезвие с системой блокировки, консервный нож, плоская отвертка, открывалка для бутылок, приспособление для сгибания проволоки, развертка, шило с ушком, штопор, пинцет, зубочистка, кольцо для ключей;
- Инструменты ножа были выполнены из нержавеющей стали, рукоять - из высококачественного пластика;
- Нож открывается одной рукой с помощью петли, расположенной на клинке;
- Victorinox RangerGrip 61 0.9553.MC оснащен механизмом фиксации лезвия: нож не закроется сам в процессе работы и не навредит вашему здоровью;
- В характеристиках указана длина ножа в сложенном виде.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Нож Victorinox RangerGrip 61 0 9553 MC 130мм 11 функц красно-чёрный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7030 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Нож Victorinox RangerGrip 61 0 9553 MC 130мм 11 функц красно-чёрный