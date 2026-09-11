Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Summer Rain"
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Summer Rain"
Нож-брелок VICTORINOX Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, лезвие и инструменты из нержавеющей стали, рукоять из пластика голубого цвета Вдохновленные цветовым кругом, мы в Victorinox создали новую яркую коллекцию карманных ножей CLASSIC SD COLORS, способную превратить выполнение повседневных задач в более приятный увлекательный процесс. Цвет может изменять настроение и влиять на эмоции. С мыслью об этом мы и создали данную коллекцию, выполненную в современной цветовой гамме. От тосканского солнца (Tuscan Sun) до горного озера (Mountain Lake) – в серии Classic Colors найдется что-то для всех и каждого, что-то, что привнесёт ощущение веселья и энергии в повседневные дела.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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