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Мультитул Stayer Standard 22855 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультитул Stayer Standard 22855

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Мультитул Stayer Standard 22855 - фото 3
Мультитул Stayer Standard 22855 - фото 4
Мультитул Stayer Standard 22855 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плоскогубцы-мультитул
  • Мультитул Stayer Standard 22855 - фото 1
  • Мультитул Stayer Standard 22855 - фото 2
  • Мультитул Stayer Standard 22855 - фото 3
  • Мультитул Stayer Standard 22855 - фото 4
  • Мультитул Stayer Standard 22855 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202262
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Мультитул Stayer Standard 22855
560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Плоскогубцы-мультитул
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х10х1
Вес, г.
170

Описание товара Мультитул Stayer Standard 22855

Многофункциональный мультитул. Инструмент-трансформер снабжен эргономичной ручкой и большим набором выдвижных инструментов.



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Отзывы о товаре Мультитул Stayer Standard 22855




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Плоскогубцы-мультитул
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональный мультитул. Инструмент-трансформер снабжен эргономичной ручкой и большим набором выдвижных инструментов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Stayer Standard 22855 - по цене 560 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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