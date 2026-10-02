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Мультитул Stayer Professional 22851_z01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультитул Stayer Professional 22851_z01

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Мультитул Stayer Professional 22851_z01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Количество функций
12
Функции
плоскогубцы, кусачки, захват для цилиндров и гаек, нож, напильник, рыбочистка, отвертка PH, отвертка SL (малая), отвертка SL (средняя), открывалка для консервных банок, открывалка для бутылок, пила по дереву серейторный нож, специальный нож для хозяйственных работ
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
980 руб.  1 630 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 275913
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мультитул Stayer Professional 22851_z01
980 руб. -40%
1 630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
12
Функции
плоскогубцы, кусачки, захват для цилиндров и гаек, нож, напильник, рыбочистка, отвертка PH, отвертка SL (малая), отвертка SL (средняя), открывалка для консервных банок, открывалка для бутылок, пила по дереву серейторный нож, специальный нож для хозяйственных работ
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, упаковка
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х10х3
Вес, г.
240

Описание товара Мультитул Stayer Professional 22851_z01

Многофункциональный инструмент Stayer Professional 22851_z01 может применяться для решения широкого спектра задач. Большое количество функций, заключенных в данном инструменте делает его незаменимым не только в быту, но и в походах, на пикниках, охоте и рыбалке.



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Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Мультитул Stayer Professional 22851_z01




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
12
Функции
плоскогубцы, кусачки, захват для цилиндров и гаек, нож, напильник, рыбочистка, отвертка PH, отвертка SL (малая), отвертка SL (средняя), открывалка для консервных банок, открывалка для бутылок, пила по дереву серейторный нож, специальный нож для хозяйственных работ
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, упаковка
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональный инструмент Stayer Professional 22851_z01 может применяться для решения широкого спектра задач. Большое количество функций, заключенных в данном инструменте делает его незаменимым не только в быту, но и в походах, на пикниках, охоте и рыбалке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Stayer Professional 22851_z01 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 980 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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