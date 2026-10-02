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Мультитул Зубр Мастер 47750 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультитул Зубр Мастер 47750

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Мультитул Зубр Мастер 47750 - фото 2
Мультитул Зубр Мастер 47750 - фото 3
Мультитул Зубр Мастер 47750 - фото 4
Мультитул Зубр Мастер 47750 - фото 5
Мультитул Зубр Мастер 47750 - фото 6
Мультитул Зубр Мастер 47750 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал инструмента
нержавеющая сталь
Материал рукояти
пластик
Количество функций
10
Функции
нож, кусачки, плоскогубцы, серрейторный нож, захват для гаек и цилиндров, напильник, открывалка для консервных банок, отвёртка SL (малая), отвёртка SL (средняя), отвёртка PH
Длина, мм
85
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Зубр Мастер 47750 - фото 1
  • Мультитул Зубр Мастер 47750 - фото 2
  • Мультитул Зубр Мастер 47750 - фото 3
  • Мультитул Зубр Мастер 47750 - фото 4
  • Мультитул Зубр Мастер 47750 - фото 5
  • Мультитул Зубр Мастер 47750 - фото 6
  • Мультитул Зубр Мастер 47750 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 275908
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультитул Зубр Мастер 47750
1 140 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мультитул
Материал инструмента
нержавеющая сталь
Материал рукояти
пластик
Количество функций
10
Функции
нож, кусачки, плоскогубцы, серрейторный нож, захват для гаек и цилиндров, напильник, открывалка для консервных банок, отвёртка SL (малая), отвёртка SL (средняя), отвёртка PH
Длина, мм
85
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, чехол, упаковка
Ширина, см
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х10х3
Вес, г.
200

Описание товара Мультитул Зубр Мастер 47750

Мультитул ЗУБР 47750 инструмент многофункциональный мастер 10 в 1 мини Многофункциональный инструмент ЗУБР может применяться для решения широкого спектра задач. Большое количество функций, заключенных в данном инструменте делает его незаменимым не только в быту, но и в походах, на пикниках, охоте и рыбалке.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Мультитул Зубр Мастер 47750




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мультитул
Материал инструмента
нержавеющая сталь
Материал рукояти
пластик
Количество функций
10
Функции
нож, кусачки, плоскогубцы, серрейторный нож, захват для гаек и цилиндров, напильник, открывалка для консервных банок, отвёртка SL (малая), отвёртка SL (средняя), отвёртка PH
Длина, мм
85
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, чехол, упаковка
Ширина, см
3
Страна производитель
Китай
Описание
Мультитул ЗУБР 47750 инструмент многофункциональный мастер 10 в 1 мини Многофункциональный инструмент ЗУБР может применяться для решения широкого спектра задач. Большое количество функций, заключенных в данном инструменте делает его незаменимым не только в быту, но и в походах, на пикниках, охоте и рыбалке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Зубр Мастер 47750 - стоимость товара 1140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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