Нож-брелок Victorinox Classic Escort, 58 мм, 6 функций, красный
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Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
6
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб.
В наличии
Код товара: 385517
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 260 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
6
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х2х1
Вес, г.
90
Описание товара Нож-брелок Victorinox Classic Escort, 58 мм, 6 функций, красный
Нож-брелок Victorinox Classic Escort 0.6123 58 мм, 6 функций, красный обладает небольшими, но полностью функциональными инструментами, которые можно использовать в различных ситуациях. Изделие крепится к кольцу с ключами. Все инструменты расположены внутри корпуса.
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
6
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Нож-брелок Victorinox Classic Escort 0.6123 58 мм, 6 функций, красный обладает небольшими, но полностью функциональными инструментами, которые можно использовать в различных ситуациях. Изделие крепится к кольцу с ключами. Все инструменты расположены внутри корпуса.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Нож-брелок Victorinox Classic Escort, 58 мм, 6 функций, красный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1260 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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