Мультитул Зубр Мастер 47752
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Характеристики
Тип товара
Мультитул
Количество функций
12
Функции
нож, кусачки, плоскогубцы, серрейторный нож, нож для хозяйственных работ, захват для гаек и цилиндров, напильник, открывалка для бутылок, открывалка для консервных банок, отвёртка SL (малая), отвёртка SL (средняя), отвёртка PH
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб.
В наличии
Код товара: 266782
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 290 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
12
Функции
нож, кусачки, плоскогубцы, серрейторный нож, нож для хозяйственных работ, захват для гаек и цилиндров, напильник, открывалка для бутылок, открывалка для консервных банок, отвёртка SL (малая), отвёртка SL (средняя), отвёртка PH
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, упаковка
Ширина, см
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х10х3
Вес, г.
300
Описание товара Мультитул Зубр Мастер 47752
Мультитул Зубр Мастер 47752 представляет собой полезный и практичный аксессуар. Инструменты произведены из качественного металла, что обеспечивает их прочность и длительный срок службы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
12
Функции
нож, кусачки, плоскогубцы, серрейторный нож, нож для хозяйственных работ, захват для гаек и цилиндров, напильник, открывалка для бутылок, открывалка для консервных банок, отвёртка SL (малая), отвёртка SL (средняя), отвёртка PH
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, упаковка
Ширина, см
3
Страна производитель
Китай
Мультитул Зубр Мастер 47752 представляет собой полезный и практичный аксессуар. Инструменты произведены из качественного металла, что обеспечивает их прочность и длительный срок службы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Мультитул Зубр Мастер 47752 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1290 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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