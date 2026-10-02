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Мультитул Stayer Professional 22854_z01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультитул Stayer Professional 22854_z01

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Количество функций
11
Функции
плоскогубцы, кусачки, захват для цилиндров и гаек, нож, напильник, рыбочистка, отвертка PH, отвертка SL (малая), отвертка SL (средняя), открывалка для консервных банок, открывалка для бутылок, пила по дереву
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Stayer Professional 22854_z01 - фото 1
  • Мультитул Stayer Professional 22854_z01 - фото 2
  • Мультитул Stayer Professional 22854_z01 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266775
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мультитул Stayer Professional 22854_z01
950 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
11
Функции
плоскогубцы, кусачки, захват для цилиндров и гаек, нож, напильник, рыбочистка, отвертка PH, отвертка SL (малая), отвертка SL (средняя), открывалка для консервных банок, открывалка для бутылок, пила по дереву
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, упаковка
Высота, см
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х5
Вес, г.
270

Описание товара Мультитул Stayer Professional 22854_z01

Многофункциональный инструмент Stayer Professional 22854_z01 — облегчённая модель универсального складного карманного инструмента из нержавеющей стали. Предназначен для выполнения различных работ в доме, гараже, на дачном участке, незаменим в походах, на пикниках и рыбалке.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Мультитул Stayer Professional 22854_z01




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
11
Функции
плоскогубцы, кусачки, захват для цилиндров и гаек, нож, напильник, рыбочистка, отвертка PH, отвертка SL (малая), отвертка SL (средняя), открывалка для консервных банок, открывалка для бутылок, пила по дереву
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, упаковка
Высота, см
4.5
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональный инструмент Stayer Professional 22854_z01 — облегчённая модель универсального складного карманного инструмента из нержавеющей стали. Предназначен для выполнения различных работ в доме, гараже, на дачном участке, незаменим в походах, на пикниках и рыбалке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Stayer Professional 22854_z01 - стоимость товара 950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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