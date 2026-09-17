Трансформер Matrix 17623, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм
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Характеристики
Описание товара Трансформер Matrix 17623, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 мм
Трансформер Matrix 17623 длиной 160 мм имеет 15 функций и авторазжим, поставляется с чехлом. Может использоваться в гараже, т.к. включает длинногубцы с кусачками и захватом полукруглых предметов, а также отвертки и линейку. Трансформер пригодится в походе, на рыбалке или охоте, поскольку имеет в составе нож, пилу, открывалку, консервный нож, инструменты для чистки рыбы и удаления крючка. Благодаря пилке для ногтей мультитул будет полезен в быту.
Преимущества
- Долговечность — нож и другие элементы изготовлены из прочной стали.
- Комфортное использование длинногубцев — инструмент имеет функцию авторазжима.
- Удобное хранение и транспортировка — трансформер комплектуется чехлом.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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Трансформер Matrix 17623 длиной 160 мм имеет 15 функций и авторазжим, поставляется с чехлом. Может использоваться в гараже, т.к. включает длинногубцы с кусачками и захватом полукруглых предметов, а также отвертки и линейку. Трансформер пригодится в походе, на рыбалке или охоте, поскольку имеет в составе нож, пилу, открывалку, консервный нож, инструменты для чистки рыбы и удаления крючка. Благодаря пилке для ногтей мультитул будет полезен в быту.
Преимущества
- Долговечность — нож и другие элементы изготовлены из прочной стали.
- Комфортное использование длинногубцев — инструмент имеет функцию авторазжима.
- Удобное хранение и транспортировка — трансформер комплектуется чехлом.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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