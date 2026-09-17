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Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм

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Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 1
Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 2
Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 3
Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 4
Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 5
Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 6
Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 7
Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 8
Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 9
Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 10
Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 11
Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 12
Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 13
Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 14
Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 15
Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 16
Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 17
Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 18
Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал инструмента
сталь
Количество функций
13
Длина, мм
165
  • Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 1
  • Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 2
  • Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 3
  • Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 4
  • Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 5
  • Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 6
  • Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 7
  • Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 8
  • Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 9
  • Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 10
  • Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 11
  • Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 12
  • Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 13
  • Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 14
  • Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 15
  • Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 16
  • Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 17
  • Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 18
  • Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744120
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм
1 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал инструмента
сталь
Количество функций
13
Длина, мм
165
Комплектация
Трансформер - 1 шт Чехол - 1 шт Наличие чехла - 1 шт Напильник - 1 шт Отвертка - 1 шт Пила - 1 шт Плоскогубцы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х3
Вес, г.
360

Описание товара Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм

Трансформер Matrix 17622 — это мультитул длиной 165 мм с 13 функциями и авторазжимом, поставляется с чехлом. Его можно использовать в гараже — он включает длинногубцы с кусачками и захватом полукруглых предметов, а также отвертки. Инструмент пригодится в походе, на рыбалке или охоте, поскольку имеет в составе нож, пилу, открывалку и консервный нож. Благодаря пилке для ногтей мультитул будет полезен в быту.

Преимущества

  • Долговечность — нож и другие элементы изготовлены из прочной стали.
  • Комфортное использование длинногубцев — инструмент имеет функцию авторазжима.
  • Удобное хранение и транспортировка — трансформер комплектуется чехлом.



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Отзывы о товаре Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал инструмента
сталь
Количество функций
13
Длина, мм
165
Комплектация
Трансформер - 1 шт Чехол - 1 шт Наличие чехла - 1 шт Напильник - 1 шт Отвертка - 1 шт Пила - 1 шт Плоскогубцы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Трансформер Matrix 17622 — это мультитул длиной 165 мм с 13 функциями и авторазжимом, поставляется с чехлом. Его можно использовать в гараже — он включает длинногубцы с кусачками и захватом полукруглых предметов, а также отвертки. Инструмент пригодится в походе, на рыбалке или охоте, поскольку имеет в составе нож, пилу, открывалку и консервный нож. Благодаря пилке для ногтей мультитул будет полезен в быту.

Преимущества

  • Долговечность — нож и другие элементы изготовлены из прочной стали.
  • Комфортное использование длинногубцев — инструмент имеет функцию авторазжима.
  • Удобное хранение и транспортировка — трансформер комплектуется чехлом.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 мм - стоимость товара 1230 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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