Мультитул Sparta 176075
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мультитул Sparta 176075
Трансформер Sparta 176075 выполняет 12 функций и включает в себя предметы, необходимые дома, на даче, рыбалке или охоте, а также в походе или поездке. Ножом можно разрезать веревку или вскрыть упаковку, а консервным ножом-открывалкой — открыть банку или бутылку. Молоток-гвоздодер пригодится для забивания и выпрямления гвоздей, а отвертки — для работы с резьбовым крепежом.
Преимущества
- Прочность и долговечность — инструмент изготовлен из инструментальной стали.
- Удобное хранение и транспортировка — в комплект поставки входит специальный чехол.
- Компактность — складной трансформер помещается в карман, сумку или рюкзак.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитНож-брелок Nextool Knight EDC, зеленый (NE20098)
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитНож-брелок Nextool Knight EDC, черный (NE20096)
-
В наличииЦена 850 руб. 1 170 руб.213 руб. в СплитНож-брелок Nextool Mini, красный (NE0142)
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитНож-брелок Nextool Mini, зеленый (NE0143)
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитНож-брелок Nextool Mini, черный (NE0141)
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитМультитул Ganzo G2019S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитТрансформер Matrix 17623, 15 функций, авторазжим, в чехле, 160 м...
-
В наличииЦена 950 руб.238 руб. в СплитМультитул Stayer Professional 22854_z01
-
В наличииЦена 980 руб. 1 630 руб.245 руб. в СплитМультитул Stayer Professional 22851_z01
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитМультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122)
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитМультитул Stayer Professional 22853_z01
-
В наличииЦена 1 010 руб. 1 650 руб.253 руб. в СплитНож Зубр Турист 47782
Трансформер Sparta 176075 выполняет 12 функций и включает в себя предметы, необходимые дома, на даче, рыбалке или охоте, а также в походе или поездке. Ножом можно разрезать веревку или вскрыть упаковку, а консервным ножом-открывалкой — открыть банку или бутылку. Молоток-гвоздодер пригодится для забивания и выпрямления гвоздей, а отвертки — для работы с резьбовым крепежом.
Преимущества
- Прочность и долговечность — инструмент изготовлен из инструментальной стали.
- Удобное хранение и транспортировка — в комплект поставки входит специальный чехол.
- Компактность — складной трансформер помещается в карман, сумку или рюкзак.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Отзывы о товаре Мультитул Sparta 176075