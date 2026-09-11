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Нож-брелок Nextool Mini, черный (NE0141) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож-брелок Nextool Mini, черный (NE0141)

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Нож-брелок Nextool Mini, черный (NE0141) - фото 1
Нож-брелок Nextool Mini, черный (NE0141) - фото 2
Нож-брелок Nextool Mini, черный (NE0141) - фото 3
Нож-брелок Nextool Mini, черный (NE0141) - фото 4
Нож-брелок Nextool Mini, черный (NE0141) - фото 5
Нож-брелок Nextool Mini, черный (NE0141) - фото 6
Нож-брелок Nextool Mini, черный (NE0141) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Брелок
Количество функций
4
Функции
нож, пилочка для ногтей, ножницы, отвертка
  • Нож-брелок Nextool Mini, черный (NE0141) - фото 1
  • Нож-брелок Nextool Mini, черный (NE0141) - фото 2
  • Нож-брелок Nextool Mini, черный (NE0141) - фото 3
  • Нож-брелок Nextool Mini, черный (NE0141) - фото 4
  • Нож-брелок Nextool Mini, черный (NE0141) - фото 5
  • Нож-брелок Nextool Mini, черный (NE0141) - фото 6
  • Нож-брелок Nextool Mini, черный (NE0141) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 587030
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Характеристики

Бренд
NexTool
Тип товара
Брелок
Материал
сталь
Количество функций
4
Функции
нож, пилочка для ногтей, ножницы, отвертка
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х6
Вес, г.
50

Описание товара Нож-брелок Nextool Mini, черный (NE0141)

Xiaomi NexTool Multifunctional Knife Black – компактный и легкий складной нож с клинком из нержавеющей стали высокого качества. Практически незаметен на связке ключей, как брелок, но как складной нож, незаменим во многих житейских ситуациях. Лезвие складного ножа изготовлено из высококачественной нержавеющей стали высокого качества 402J2 марки, не затупляется и не теряет режущие свойства на протяжении длительного времени. Форма клинка позволяет быстро и безопасно открывать коробки, пакеты, посылки, не беспокоясь о том, что содержимое будет повреждено. Длина ножа в сложенном состоянии всего 64.5 мм. В складном ноже скрыто 4 функции, которые помогут в повседневной жизни и при мелком ремонте: основной нож, отвертка, ножницы и пилка. Ручка имеет эргономичную форму для естественного положения в руке и надёжного хвата. Она выполнена из экологически чистого ABC пластика лёгкого веса и отличными тактильными свойствами, которые предотвращают скольжение пальцев при работе.



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Отзывы о товаре Нож-брелок Nextool Mini, черный (NE0141)




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Характеристики
Бренд
NexTool
Тип товара
Брелок
Материал
сталь
Количество функций
4
Функции
нож, пилочка для ногтей, ножницы, отвертка
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Xiaomi NexTool Multifunctional Knife Black – компактный и легкий складной нож с клинком из нержавеющей стали высокого качества. Практически незаметен на связке ключей, как брелок, но как складной нож, незаменим во многих житейских ситуациях. Лезвие складного ножа изготовлено из высококачественной нержавеющей стали высокого качества 402J2 марки, не затупляется и не теряет режущие свойства на протяжении длительного времени. Форма клинка позволяет быстро и безопасно открывать коробки, пакеты, посылки, не беспокоясь о том, что содержимое будет повреждено. Длина ножа в сложенном состоянии всего 64.5 мм. В складном ноже скрыто 4 функции, которые помогут в повседневной жизни и при мелком ремонте: основной нож, отвертка, ножницы и пилка. Ручка имеет эргономичную форму для естественного положения в руке и надёжного хвата. Она выполнена из экологически чистого ABC пластика лёгкого веса и отличными тактильными свойствами, которые предотвращают скольжение пальцев при работе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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