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Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций

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Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций - фото 1
Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций - фото 2
Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций - фото 3
Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций - фото 4
Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций - фото 5
Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Количество функций
6
Функции
открывалка для бутылок, стропорез, крючок, пилочка для ногтей, брелок для ключей, кусачки для ногтей
Наличие карабина
нет
  • Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций - фото 1
  • Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций - фото 2
  • Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций - фото 3
  • Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций - фото 4
  • Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций - фото 5
  • Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 655143
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций
800 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
6
Функции
открывалка для бутылок, стропорез, крючок, пилочка для ногтей, брелок для ключей, кусачки для ногтей
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
0.8
Высота, см
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
34

Описание товара Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций

NexTool Outdoor Multi Functional Nail Clipper (NE20011) - многофункциональный инструмент, который экономит место в сумке и с легкостью решает любую поставленную перед ним задачу. Складной набор инструментов содержит инструменты на все случаи жизни: открывалка для бутылок, стропорез, крючок, пилочка для ногтей, брелок для ключей, кусачки для ногтей. Многофункциональный инструмент пригодится любому взрослому и подростку в доме, на рыбалке, во время кемпинга и похода. Все детали подарочного набора выполнены с максимальной точностью для идеальной сборки в один компактный инструмент. Мультитул имеет небольшие габариты и легко помещается в ладонь. Сложный процесс обработки материала гарантирует высокое качество, идеальную работу и долгий срок эксплуатации.



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Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
6
Функции
открывалка для бутылок, стропорез, крючок, пилочка для ногтей, брелок для ключей, кусачки для ногтей
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
0.8
Высота, см
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
NexTool Outdoor Multi Functional Nail Clipper (NE20011) - многофункциональный инструмент, который экономит место в сумке и с легкостью решает любую поставленную перед ним задачу. Складной набор инструментов содержит инструменты на все случаи жизни: открывалка для бутылок, стропорез, крючок, пилочка для ногтей, брелок для ключей, кусачки для ногтей. Многофункциональный инструмент пригодится любому взрослому и подростку в доме, на рыбалке, во время кемпинга и похода. Все детали подарочного набора выполнены с максимальной точностью для идеальной сборки в один компактный инструмент. Мультитул имеет небольшие габариты и легко помещается в ладонь. Сложный процесс обработки материала гарантирует высокое качество, идеальную работу и долгий срок эксплуатации.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 800 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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