Мультитул Зубр Мастер 47780
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Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
12
Функции
консервный нож, открывалка для бутылок, развертка, инструмент для вытаскивания крючков с рыбочисткой, штопор, крестовая отвёртка, ножницы, пилка, нож, шило, пила по дереву
Длина, мм
90
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб.
В наличии
Код товара: 202380
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
570 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
12
Функции
консервный нож, открывалка для бутылок, развертка, инструмент для вытаскивания крючков с рыбочисткой, штопор, крестовая отвёртка, ножницы, пилка, нож, шило, пила по дереву
Длина, мм
90
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, упаковка
Ширина, см
9
Высота, см
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х7х3
Вес, г.
125
Описание товара Мультитул Зубр Мастер 47780
Многофункциональный складной нож 12 в 1 ЗУБР МАСТЕР 47780 предназначен для многоцелевого хозяйственного применения. Его конструкция объединяет 12 приспособлений для разделывания мяса, открывания бутылок, пиления дерева, чистки рыбы и картофеля, откручивания и закручивания крепежа со шлицевым и крестовидным внутренним профилем, ухода за ногтями и много другого.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
12
Функции
консервный нож, открывалка для бутылок, развертка, инструмент для вытаскивания крючков с рыбочисткой, штопор, крестовая отвёртка, ножницы, пилка, нож, шило, пила по дереву
Длина, мм
90
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, упаковка
Ширина, см
9
Высота, см
2.5
Страна производитель
Китай
Многофункциональный складной нож 12 в 1 ЗУБР МАСТЕР 47780 предназначен для многоцелевого хозяйственного применения. Его конструкция объединяет 12 приспособлений для разделывания мяса, открывания бутылок, пиления дерева, чистки рыбы и картофеля, откручивания и закручивания крепежа со шлицевым и крестовидным внутренним профилем, ухода за ногтями и много другого.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Мультитул Зубр Мастер 47780 - по цене 570 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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