Top.Mail.Ru
Процессор AMD Ryzen 7 7700X AM5 (100-000000591) OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Процессор AMD Ryzen 7 7700X AM5 (100-000000591) OEM

5 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Процессор AMD Ryzen 7 7700X AM5 (100-000000591) OEM - фото 1
Процессор AMD Ryzen 7 7700X AM5 (100-000000591) OEM - фото 2
Процессор AMD Ryzen 7 7700X AM5 (100-000000591) OEM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
7700X
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
6
Ядро
Raphael
Количество ядер
8
Количество потоков
16
  • Процессор AMD Ryzen 7 7700X AM5 (100-000000591) OEM - фото 1
  • Процессор AMD Ryzen 7 7700X AM5 (100-000000591) OEM - фото 2
  • Процессор AMD Ryzen 7 7700X AM5 (100-000000591) OEM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 650 руб. 
Начислим 315 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 579509
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Процессор AMD Ryzen 7 7700X AM5 (100-000000591) OEM
19 650 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
7700X
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
6
Ядро
Raphael
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L1
512
Объем кэша L2
8
Объем кэша L3
32
Базовая тактовая частота, ГГц
4.5
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
80

Описание товара Процессор AMD Ryzen 7 7700X AM5 (100-000000591) OEM

Для кого и под какие задачи

Процессор AMD Ryzen 7 7700X создан для энтузиастов и опытных сборщиков, стремящихся к максимальной производительности в играх и производительных задачах без переплаты за топовые модели. Этот 8-ядерный чип на архитектуре Zen 4 идеально справляется с требовательными играми в разрешении Full HD и QHD, параллельной работой в браузере и приложениях для общения, а также с рендерингом, программированием и монтажом видео для контент-мейкеров. Установить его можно на новую платформу AM5, выбрав материнскую плату с чипсетами B650, B650E, X670 или X670E, что открывает путь к технологиям будущего.

Архитектура, ядра и частоты

В основе Ryzen 7 7700X лежит передовая 5-нм архитектура AMD Zen 4, обеспечивающая значительный прирост производительности на ватт по сравнению с предыдущим поколением. Конфигурация из 8 физических ядер и 16 потоков обработки отлично балансирует между высокой частотой для игр и мощной многопоточностью для рабочих нагрузок. Базовая частота процессора составляет 4.5 ГГц, а в режиме автоматического разгона Precision Boost он способен достигать 5.4 ГГц, обеспечивая рекордную single-thread производительность. Общий объем кэш-памяти третьего уровня (L3) в 32 МБ и увеличенный кэш L2 ускоряют обработку игровых и вычислительных данных.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти Ryzen 7 7700X поддерживает только современный стандарт DDR5, работающий в двухканальном режиме, с официальной частотой до 5200 МТ/с, хотя на практике совместимые материнские платы позволяют использовать значительно более высокие частоты с поддержкой технологии AMD EXPO. Для подключения высокоскоростных компонентов процессор предоставляет 24 линии PCI Express 5.0: 16 линий выделено под видеокарту, а 4 линии - под накопители NVMe SSD, что вдвое увеличивает потенциальную пропускную способность для следующего поколения GPU и дисков. Встроенная графика RDNA 2, хоть и с двумя вычислительными единицами, присутствует для базового вывода изображения и решения служебных задач.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 105 Вт, что указывает на достаточно высокое энергопотребление под серьёзной нагрузкой, требующее эффективной системы охлаждения - рекомендуется башенный кулер с тепловыми трубками или СЖО начального уровня. Для стабильной работы, особенно при разгоне, важна материнская плата с качественной цепью питания (VRM). Процессор имеет разблокированный множитель (серия X), предоставляя полную свободу для ручного разгона через BIOS материнской платы, что позволяет опытным пользователям выжать дополнительную производительность.

Интегрированная графика и доп. функции

Встроенное графическое ядро AMD Radeon Graphics основано на архитектуре RDNA 2 и предназначено не для игр, а для обеспечения видеовыхода в сборках без дискретной видеокарты, аппаратного декодирования видеоформатов и работы с несколькими мониторами. Процессор поддерживает ключевые современные технологии, такие как Smart Access Memory (Resizable BAR) для повышения FPS в паре с видеокартами AMD Radeon, аппаратное кодирование и декодирование AV1 для стримеров, а также набор инструкций AVX-512 для ускорения специализированных вычислений.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой Ryzen 7 7700X необходимо убедиться, что выбранная материнская плата на сокете AM5 имеет актуальную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами серии 7000. Учитывайте, что переход на платформу AM5 означает обязательную покупку оперативной памяти стандарта DDR5, что увеличивает бюджет сборки. Для раскрытия полного потенциала чипа в разгоне и под долговременной нагрузкой критически важен не только хороший кулер, но и корпус с эффективной вентиляцией. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты системы для проверки стабильности работы и температурного режима.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 7 7700X AM5 (100-000000591) OEM

Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор хороший, но пришел в упаковке очень странной, обмотан был резинкой на куске пластика... Процессор был разогнан и выдавал 5.2 ггц, и грелся в играх до 95 градусов. Через биос убрал разгон и процессор стал работать на 4.5 ггц, но греться стал на 65 градусов. Очень довольны, если не учитывать коробку) К сожалению фото не сделал, да и процессор уже стоит, поэтому не могу ничего другого прикрепить. Сам процессор пришел целый и хороший
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Михаил О.

Достоинства:


Комментарий:
Установили,всё работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Артур Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший проц. Доставка немного задержалась.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока всё отлично. Собрали компьютер, работает прекрасно. Единственное, немного смутила «упаковка». На фото видно. После заказа забирали из пункта выдачи Ситилинк.
17.07.2024
Виктор

Достоинства:
Хороший проц, от AMD, конечно не дотягивает до 7800x3d. Но показатель хороший
Брал в связку с материнкой MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI и видеокартой MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO
Полет нормальный, но нужен андервольтинг. Благо есть достойное ПО Ryzen master, которое вполне адекватно оптимизирует процессор.

Недостатки:
Заводские высокие температуры, но проблема решается оптимизацией проца через ПО Ryzen master

Комментарий:
Хороший проц, с зазором на будущее, т.к. на свежем сокете am5.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
7700X
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
6
Ядро
Raphael
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L1
512
Объем кэша L2
8
Развернуть
Объем кэша L3
32
Базовая тактовая частота, ГГц
4.5
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Процессор AMD Ryzen 7 7700X создан для энтузиастов и опытных сборщиков, стремящихся к максимальной производительности в играх и производительных задачах без переплаты за топовые модели. Этот 8-ядерный чип на архитектуре Zen 4 идеально справляется с требовательными играми в разрешении Full HD и QHD, параллельной работой в браузере и приложениях для общения, а также с рендерингом, программированием и монтажом видео для контент-мейкеров. Установить его можно на новую платформу AM5, выбрав материнскую плату с чипсетами B650, B650E, X670 или X670E, что открывает путь к технологиям будущего.

Архитектура, ядра и частоты

В основе Ryzen 7 7700X лежит передовая 5-нм архитектура AMD Zen 4, обеспечивающая значительный прирост производительности на ватт по сравнению с предыдущим поколением. Конфигурация из 8 физических ядер и 16 потоков обработки отлично балансирует между высокой частотой для игр и мощной многопоточностью для рабочих нагрузок. Базовая частота процессора составляет 4.5 ГГц, а в режиме автоматического разгона Precision Boost он способен достигать 5.4 ГГц, обеспечивая рекордную single-thread производительность. Общий объем кэш-памяти третьего уровня (L3) в 32 МБ и увеличенный кэш L2 ускоряют обработку игровых и вычислительных данных.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти Ryzen 7 7700X поддерживает только современный стандарт DDR5, работающий в двухканальном режиме, с официальной частотой до 5200 МТ/с, хотя на практике совместимые материнские платы позволяют использовать значительно более высокие частоты с поддержкой технологии AMD EXPO. Для подключения высокоскоростных компонентов процессор предоставляет 24 линии PCI Express 5.0: 16 линий выделено под видеокарту, а 4 линии - под накопители NVMe SSD, что вдвое увеличивает потенциальную пропускную способность для следующего поколения GPU и дисков. Встроенная графика RDNA 2, хоть и с двумя вычислительными единицами, присутствует для базового вывода изображения и решения служебных задач.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 105 Вт, что указывает на достаточно высокое энергопотребление под серьёзной нагрузкой, требующее эффективной системы охлаждения - рекомендуется башенный кулер с тепловыми трубками или СЖО начального уровня. Для стабильной работы, особенно при разгоне, важна материнская плата с качественной цепью питания (VRM). Процессор имеет разблокированный множитель (серия X), предоставляя полную свободу для ручного разгона через BIOS материнской платы, что позволяет опытным пользователям выжать дополнительную производительность.

Интегрированная графика и доп. функции

Встроенное графическое ядро AMD Radeon Graphics основано на архитектуре RDNA 2 и предназначено не для игр, а для обеспечения видеовыхода в сборках без дискретной видеокарты, аппаратного декодирования видеоформатов и работы с несколькими мониторами. Процессор поддерживает ключевые современные технологии, такие как Smart Access Memory (Resizable BAR) для повышения FPS в паре с видеокартами AMD Radeon, аппаратное кодирование и декодирование AV1 для стримеров, а также набор инструкций AVX-512 для ускорения специализированных вычислений.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой Ryzen 7 7700X необходимо убедиться, что выбранная материнская плата на сокете AM5 имеет актуальную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами серии 7000. Учитывайте, что переход на платформу AM5 означает обязательную покупку оперативной памяти стандарта DDR5, что увеличивает бюджет сборки. Для раскрытия полного потенциала чипа в разгоне и под долговременной нагрузкой критически важен не только хороший кулер, но и корпус с эффективной вентиляцией. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты системы для проверки стабильности работы и температурного режима.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор хороший, но пришел в упаковке очень странной, обмотан был резинкой на куске пластика... Процессор был разогнан и выдавал 5.2 ггц, и грелся в играх до 95 градусов. Через биос убрал разгон и процессор стал работать на 4.5 ггц, но греться стал на 65 градусов. Очень довольны, если не учитывать коробку) К сожалению фото не сделал, да и процессор уже стоит, поэтому не могу ничего другого прикрепить. Сам процессор пришел целый и хороший
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Михаил О.

Достоинства:


Комментарий:
Установили,всё работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Артур Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший проц. Доставка немного задержалась.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока всё отлично. Собрали компьютер, работает прекрасно. Единственное, немного смутила «упаковка». На фото видно. После заказа забирали из пункта выдачи Ситилинк.
17.07.2024
Виктор

Достоинства:
Хороший проц, от AMD, конечно не дотягивает до 7800x3d. Но показатель хороший
Брал в связку с материнкой MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI и видеокартой MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO
Полет нормальный, но нужен андервольтинг. Благо есть достойное ПО Ryzen master, которое вполне адекватно оптимизирует процессор.

Недостатки:
Заводские высокие температуры, но проблема решается оптимизацией проца через ПО Ryzen master

Комментарий:
Хороший проц, с зазором на будущее, т.к. на свежем сокете am5.


Процессор AMD Ryzen 7 7700X AM5 (100-000000591) OEM - стоимость товара 19650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...