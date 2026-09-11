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Процессор Intel Core i3 10105F S 1200 (CM8070104291323S RH8V) OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core i3 10105F S 1200 (CM8070104291323S RH8V) OEM

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Процессор Intel Core i3 10105F S 1200 (CM8070104291323S RH8V) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Intel Comet Lake-S
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L3
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491813
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Intel Comet Lake-S
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L2
1
Объем кэша L3
6
Тактовая частота
3.7
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Intel Core i3 10105F S 1200 (CM8070104291323S RH8V) OEM

Процессор Intel Core i3-10105F можно использовать в составе различных сборок благодаря сбалансированной производительности, обеспеченной 4-ядерной конфигурацией и работой с частотой 3.7-4.4 ГГц. Благодаря применению при создании чипсета 14-нанометрового техпроцесса он обладает низким тепловыделением 65 Вт и небольшим энергопотреблением. В конфигурации модели присутствуют только производительные ядра, которые позволяют модели одновременно выполнять до 8 вычислительных операций.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i3 10105F S 1200 (CM8070104291323S RH8V) OEM




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Intel Comet Lake-S
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L2
1
Объем кэша L3
6
Тактовая частота
3.7
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Core i3-10105F можно использовать в составе различных сборок благодаря сбалансированной производительности, обеспеченной 4-ядерной конфигурацией и работой с частотой 3.7-4.4 ГГц. Благодаря применению при создании чипсета 14-нанометрового техпроцесса он обладает низким тепловыделением 65 Вт и небольшим энергопотреблением. В конфигурации модели присутствуют только производительные ядра, которые позволяют модели одновременно выполнять до 8 вычислительных операций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Core i3 10105F S 1200 (CM8070104291323S RH8V) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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