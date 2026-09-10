Процессор Intel Core i5 10500 S1200 OEM (CM8070104290511 S RH3A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i5 10500 S1200 OEM (CM8070104290511 S RH3A)
Процессор в OEM исполнении с 6 ядрами, Socket 1200, который построен на 14 нм техпроцессе (благодаря чему на кристалле удается разместить большее количество транзисторов), станет сердцем вашего компьютера и успешно справится с поставленными перед ним задачами. Его ядро Comet Lake-S на тактовой частоте от 3100 МГц до 4500 МГц с Turbo Boost использует кэш: L1 - 384 Кб, L2 - 1536 Кб, что позволяет обрабатывать инструкции и технологии: HT, AMD/EM64T, SSE2, SSE3, SSE4, NX Bit, Virtualization Technology, а также быстрее работать с данными и производить вычисления. При своей работе он выделяет в среднем 65 Вт нагреваясь вплоть до 100 °C.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel 10-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1200, 6 ядерные, С встроенной графикой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 420 руб.3105 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 5700 Soc-AM4 3.7GHz OEM
-
В наличииЦена 12 460 руб.3115 руб. в СплитПроцессор Intel Core I5-10400 (CM8070104290715 S RH3C) OEM
-
В наличииЦена 12 470 руб.3118 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5-10400 Oem (CM8070104290715SRH3C)
-
В наличииЦена 12 520 руб.3130 руб. в СплитПроцессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609)
-
В наличииЦена 12 520 руб.3130 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5-11400F (CM8070804497016SRKP1) OEM
-
В наличииЦена 12 590 руб.3148 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 7500F AM5 (100-000000597) OEM
-
В наличииЦена 13 010 руб.3253 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 8700F AM5 tray 100-000001590
-
В наличииЦена 13 370 руб.3343 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5-13400F LGA1700 OEM (CM8071504821107)
-
В наличииЦена 13 420 руб.3355 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5 6500 OEM (CM8066201920404)
-
В наличииЦена 13 910 руб.3478 руб. в СплитПроцессор Intel Core i3-13100 S1700 OEM (CM8071505092202)
-
В наличииЦена 13 950 руб.3488 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 5700X 100-000000926 OEM
-
В наличииЦена 14 370 руб.3593 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5 14400F Soc-1700 (CM8071505093011) OEM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel 10-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1200, 6 ядерные, С встроенной графикой
Отзывы о товаре Процессор Intel Core i5 10500 S1200 OEM (CM8070104290511 S RH3A)