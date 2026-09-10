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Процессор Intel Core i5 10500 S1200 OEM (CM8070104290511 S RH3A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core i5 10500 S1200 OEM (CM8070104290511 S RH3A)

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Процессор Intel Core i5 10500 S1200 OEM (CM8070104290511 S RH3A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
10500
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 458304
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
10500
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
1.5
Объем кэша L3
12
Тактовая частота
3.1
Частота процессора в режиме Turbo
4.5
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Intel Core i5 10500 S1200 OEM (CM8070104290511 S RH3A)

Процессор в OEM исполнении с 6 ядрами, Socket 1200, который построен на 14 нм техпроцессе (благодаря чему на кристалле удается разместить большее количество транзисторов), станет сердцем вашего компьютера и успешно справится с поставленными перед ним задачами. Его ядро Comet Lake-S на тактовой частоте от 3100 МГц до 4500 МГц с Turbo Boost использует кэш: L1 - 384 Кб, L2 - 1536 Кб, что позволяет обрабатывать инструкции и технологии: HT, AMD/EM64T, SSE2, SSE3, SSE4, NX Bit, Virtualization Technology, а также быстрее работать с данными и производить вычисления. При своей работе он выделяет в среднем 65 Вт нагреваясь вплоть до 100 °C.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i5 10500 S1200 OEM (CM8070104290511 S RH3A)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
10500
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
1.5
Объем кэша L3
12
Развернуть
Тактовая частота
3.1
Частота процессора в режиме Turbo
4.5
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор в OEM исполнении с 6 ядрами, Socket 1200, который построен на 14 нм техпроцессе (благодаря чему на кристалле удается разместить большее количество транзисторов), станет сердцем вашего компьютера и успешно справится с поставленными перед ним задачами. Его ядро Comet Lake-S на тактовой частоте от 3100 МГц до 4500 МГц с Turbo Boost использует кэш: L1 - 384 Кб, L2 - 1536 Кб, что позволяет обрабатывать инструкции и технологии: HT, AMD/EM64T, SSE2, SSE3, SSE4, NX Bit, Virtualization Technology, а также быстрее работать с данными и производить вычисления. При своей работе он выделяет в среднем 65 Вт нагреваясь вплоть до 100 °C.
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Процессор Intel Core i5 10500 S1200 OEM (CM8070104290511 S RH3A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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